OL : Athekame déjà victime d'une grande injustice

Ces dernières heures, l’OL a officialisé l’arrivée de Zachary Athekame en provenance de l’AC Milan. Le joueur ne pourra cependant pas aider les Gones lors du barrage de la Ligue des champions face à Fenerbahce.

L’Olympique Lyonnais a fait fort cet été sur le marché des transferts. Les Gones ont notamment mis la main sur le talentueux Zachary Athekame. Le latéral droit devrait rapidement enchaîner les matchs avec l’ OL et souhaite montrer de quoi il est capable. Le Suisse de 21 ans veut également disputer la prochaine Ligue des champions avec les Gones. Pour cela, les pensionnaires du Groupama Stadium devront se qualifier face à Fenerbahce lors d’un barrage aller-retour qui s’annonce particulièrement relevé. Malheureusement pour Athekame, il ne pourra pas disputer la rencontre aller face à la formation turque.

Athekame déjà victime de la LFP ?

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, le natif de Genève est victime de l’impossibilité de l’inscrire sur la liste lyonnaise en raison d’une date limite dépassée et d’un délai trop long pour sa qualification au niveau national. Une exception était pourtant possible pour Athekame. Le règlement de l’UEFA autorise en effet l’ajout d’un joueur sur la liste A jusqu’à la veille de la rencontre. Mais ce sont les contraintes liées à la réglementation française qui ont posé problème. Normalement, le document de la LFP confirmant par écrit que le nouveau joueur est bien qualifié au niveau national doit être transmis sous 48 heures. Problème, ce délai ne s’applique pas lorsqu’une équipe est soumise à des mesures de la DNCG.