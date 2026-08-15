Zachary Athekame

OL : Athekame déjà victime d'une grande injustice

OL15 août , 15:00
parHadrien Rivayrand
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Ces dernières heures, l’OL a officialisé l’arrivée de Zachary Athekame en provenance de l’AC Milan. Le joueur ne pourra cependant pas aider les Gones lors du barrage de la Ligue des champions face à Fenerbahce.
L’Olympique Lyonnais a fait fort cet été sur le marché des transferts. Les Gones ont notamment mis la main sur le talentueux Zachary Athekame. Le latéral droit devrait rapidement enchaîner les matchs avec l’OL et souhaite montrer de quoi il est capable. Le Suisse de 21 ans veut également disputer la prochaine Ligue des champions avec les Gones. Pour cela, les pensionnaires du Groupama Stadium devront se qualifier face à Fenerbahce lors d’un barrage aller-retour qui s’annonce particulièrement relevé. Malheureusement pour Athekame, il ne pourra pas disputer la rencontre aller face à la formation turque.

Athekame déjà victime de la LFP ? 

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, le natif de Genève est victime de l’impossibilité de l’inscrire sur la liste lyonnaise en raison d’une date limite dépassée et d’un délai trop long pour sa qualification au niveau national. Une exception était pourtant possible pour Athekame. Le règlement de l’UEFA autorise en effet l’ajout d’un joueur sur la liste A jusqu’à la veille de la rencontre. Mais ce sont les contraintes liées à la réglementation française qui ont posé problème. Normalement, le document de la LFP confirmant par écrit que le nouveau joueur est bien qualifié au niveau national doit être transmis sous 48 heures. Problème, ce délai ne s’applique pas lorsqu’une équipe est soumise à des mesures de la DNCG.

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Résultat, pas d’Athekame contre Fenerbahce, comme il n’y avait pas eu de Felix Bacher face au Sparta Prague lors du 3e tour préliminaire. Le Suisse devra donc patienter avant de faire ses débuts européens avec l’OL. Il est néanmoins attendu sur les terrains le 22 août pour la première journée de Ligue 1 face à Toulouse, avec l’ambition de rapidement s’imposer dans le couloir droit lyonnais.
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Très bien pour remplacer Ramos sur le principe. Après attention, sa rôle est surtout en sortie de banc sur les gros matchs et Ramos était efficace dans ce rôle (mais pas en titulaire). Torres a la réputation d'être un finisseur "moyen" donc à voir

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Moi aussi, 20M c est rien par rapport au potentiel et surtout avec un contrat jusqu’en 2030, après est ce que c est pas l opportunité de se mettre bien avec la Juve pour du futur transfert en sens inverse pour du joueur prometteur comme Yildiz que campos suivait déjà…

OL : Malick Fofana, ça tourne à la guerre

Fofana, serait remplacé par Himbert (il est ailier gauche de formation, pas avant centre) et Duranville. Il faudrait espérer que l'un des deux explose rapidement, mais c'est pas gagné. Mangala avait l'air de bien revenir. Hamdani a complètement loupé sa prépa. La marche est encore trop haute. C'est trop tôt pour lui. J'étais sceptique concernant Duranville, mais sa prépa était intéressante. Il est rapide, technique, a un physique costaud, il fait de belles longues passes. Son gros défaut est de vouloir dribbler 2 ou 3 joueurs. Un, ça suffit...

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c est clair que si c est possible, il faut qu il fasse une bonne saison et le vendre l annee prochaine

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