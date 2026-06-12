L’ASSE perd son gardien, Larsonneur est menacé

Parmi les conséquences de sa défaite en barrages contre l’OGC Nice, l’AS Saint-Etienne ne recrutera pas le gardien polonais Slawomir Abramowicz. Une bonne nouvelle pour le portier titulaire Gautier Larsonneur, sauf si ses dirigeants décident de lui amener un nouveau concurrent.

Privée de montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a dû déchirer l’une de ses feuilles de route. Le plan envisagé en cas de retour dans l’élite est à oublier, tout comme la signature de Slawomir Abramowicz (22 ans). Le gardien du Jagiellonia Bialystok devait s’engager si les Verts venaient à bout de l’OGC Nice. Finalement, l’échec en barrages a mis fin à cette piste dangereuse pour Gautier Larsonneur. On peut effectivement penser que le Polonais aurait poussé l’ancien Brestois vers la sortie.

Sa non-venue représente donc une bonne nouvelle pour le titulaire qui, selon les informations de Peuple Vert, devrait conserver son statut la saison prochaine en Ligue 2. Gautier Larsonneur a quand même intérêt à se méfier jusqu’à la fin du mercato estival. Car de son côté, EVECT ne donne pas tout à fait la même tendance. D’après l’autre média spécialisé, le portier sous contrat jusqu’en 2028 ne fait plus l’unanimité en interne. L’échec dans la course à la montée peut lui permettre de rester dans la cage de l’AS Saint-Etienne. Mais son avenir à court terme pourrait dépendre des opportunités de marché à la disposition des dirigeants.

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Cette deuxième version n’est pas rassurante pour Gautier Larsonneur qui verra sûrement les noms de gardiens apparaître dans l’actualité des Verts. Le club stéphanois, dans l'hypothèse où son cadre était conservé, cherchera quoi qu’il arrive un deuxième gardien jeune et prometteur. Cette future recrue prendra la place de Brice Maubleu, le dernier rempart en fin de contrat à qui la direction a seulement proposé un nouveau bail de courte durée avec le statut de numéro 3.