PSG : Lucas Chevalier vendu moins de 20ME, ça s'agite

Matvei Safonov a déjà montré qu'il était le gardien de but numéro 1 du PSG, en attendant la signature de Zion Suzuki. Pour Lucas Chevalier, l'heure du départ a sonné, et cela tombe bien, une porte prestigieuse s'ouvre pour le portier français.

Le Paris Saint-Germain a du mal à régler son problème avec les gardiens de but, et même Luis Enrique ne parvient pas à faire un choix indiscutable. L'entraîneur espagnol avait laissé partir Gianluigi Donnarumma en pensant que Lucas Chevalier allait faire l'affaire, mais le portier français s'est planté et finalement c'est Matvei Safonov qui a permis au PSG de faire le back to back. Cet été, Luis Enrique a flashé sur Zion Suzuki, le gardien international japonais de Parme , encore faut-il lui faire une place dans le vestiaire. Dans un premier temps, le prêt de Suzuki à la Juventus a été envisagé, mais c'est désormais le départ de Lucas. Chevalier qui est envisagé. La chaîne italienne SportMediasat a même révélé la possible destination de l'ancien Lillois.

Chevalier en Serie A, tout l'indique

Même si dans un premier temps Lucas Chevalier a indiqué à Luis Enrique qu'il souhaitait rester et voulait se battre pour être le numéro 1, c'était avant que la signature de Zion Suzuki se profile. Désormais, le gardien de but français, qui doit convaincre Zinedine Zidane de le faire revenir chez les Bleus, sait qu'il doit partir pour avoir du temps de jeu. Et nos confrères affirment que la Juventus souhaite recruter Lucas Chevalier, les relations avec le Paris Saint-Germain s'étant adoucies. « C’est précisément grâce à l’excellente relation rétablie avec le PSG suite au transfert de Randal Kolo Muani que la Juventus, après avoir renoncé à recruter Suzuki, se serait renseignée sur le Français né en 2001, arrivé à Paris il y a un an en provenance de Lille pour 40 millions d’euros. Cette année, Chevalier n’est pas parvenu à éclipser Gigio Donnarumma, dont il avait pourtant pris la place, et s’est retrouvé devancé par Safonov dans la hiérarchie. Désormais, avec l’arrivée de Suzuki et du jeune Longoni en provenance de l’AC Milan, Chevalier pourrait quitter le PSG dans des conditions avantageuses », expliquent nos confrères italiens.