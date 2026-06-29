Suite du clash, l’ASSE repart pour un deuxième round
Pierre Ekwah

Suite du clash, l’ASSE repart pour un deuxième round

ASSE29 juin , 14:40
parEric Bethsy
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En conflit avec l’AS Saint-Etienne l’été dernier, Pierre Ekwah fait son retour suite à un prêt d’une demi-saison à Watford. Le milieu de terrain reste probablement réticent à l’idée d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Un nouveau départ se dessine pour le Français convoité en Belgique.
Malheureusement pour lui, Pierre Ekwah appartient toujours à l’AS Saint-Etienne. Le milieu de terrain avait tenté de résilier son contrat avec les Verts de manière unilatérale, sans succès puisque le Français reste lié au club stéphanois jusqu’en 2029. Le clash avait débuté l’été dernier lorsque l’ancien joueur de Sunderland, prêté dans le Forez durant l’exercice 2024-2025, avait donné satisfaction en Ligue 1. Ses performances avaient incité la direction à lever l’option d’achat pour 6 millions d’euros malgré la relégation.

Ekwah vers un nouveau départ

Réticent à l’idée d’évoluer en Ligue 2, Pierre Ekwah avait immédiatement désapprouvé son transfert définitif à l’AS Saint-Etienne et s’était lancé dans un bras de fer interminable. L’ex-international U20 tricolore s’était lui-même mis à l’écart du groupe et n’avait pas disputé le moindre match en première partie de saison, d’où son prêt à Watford pour la phase retour. Avec seulement 7 matchs joués en Championship, dont seulement 3 comme titulaire, Pierre Ekwah n’a évidemment pas convaincu le club anglais de le conserver.
Le voilà de retour chez les Verts qui, après l’échec dans la course à la montée, n’ont sans doute pas récupéré les faveurs du joueur. Le milieu défensif de 24 ans sera davantage attiré par la perspective de signer à Anderlecht. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, les Mauves restent intéressés par le Stéphanois placés dans leur short-list. On ignore si les Belges iront plus loin sur cette piste, et quelle formule sera privilégiée. Mais une chose est sûre, c’est que l’AS Saint-Etienne n’a aucun intérêt à compliquer le départ de Pierre Ekwah, sous peine de relancer le conflit vécu il y a quelques mois.
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L1 : Benoît Bastien prend lui aussi sa retraite

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Ouais sauf que dans la fiscalité française et a l'étranger cest totalement différent.. Atalanta 80M en france pour l'équivalent il leurs faudrait le double !! Donc 160... largement au dessus de L'OM...

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Le calcul des masses salariales est biaisé puisque les clubs Francais payent des charges et ont une fiscalité plus élevées que la moyenne europeenne

Que fait l'OM avec Greenwood ? MU s'énerve

Lol bien entendu que des faille existe deja sur les transfert de neymar et mbappe, puis dans le cas de % a la revente ca arrive très souvent aussi de faire ce que jai dit il y a des cas et exemple concret sur ce point, parfois ca fini en litige avec le TAS ,mais il y a bien ce moyen là pour faire baisser la note auprès de MU greenwood pour 20M a fernerbahce, et tartenpion a 50M pour fernerbahce.. le tour est joué.. par contre manchester l'aurait mauvaise et irait au pénal a coup sûr, mais qui empeche fenerbahce de payer tartenpion X millions ?? Personne...

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Que ce soit l'OL (il y a 1 an) ou l'OM , c'est vrai que l'on se prend (ou se prenaient) pour Crésus Il suffit de regarder les masses salariales des clubs Européens (hors grosses cylindrées) Atalanta 80 M OM 119 M Monaco 79 M OL 72 M Lille 63 M Rennes 68 M Lens 54 M Porto 53 M Benfica 60 M Betis Sevilla 98 M Villareal 83 M Real Sociedad 85 M Stuttgart 76 M PSV 44 M Feyenoord 35M Sunderland 81 M Bournemouth 80 M Crystal Palace 97 M Brighton 86 M

Om Hojbjerg Invendable Son Salaire Fait Tout Capoter

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