Suite du clash, l’ASSE repart pour un deuxième round

En conflit avec l’AS Saint-Etienne l’été dernier, Pierre Ekwah fait son retour suite à un prêt d’une demi-saison à Watford. Le milieu de terrain reste probablement réticent à l’idée d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Un nouveau départ se dessine pour le Français convoité en Belgique.

Malheureusement pour lui, Pierre Ekwah appartient toujours à l’AS Saint-Etienne . Le milieu de terrain avait tenté de résilier son contrat avec les Verts de manière unilatérale, sans succès puisque le Français reste lié au club stéphanois jusqu’en 2029. Le clash avait débuté l’été dernier lorsque l’ancien joueur de Sunderland, prêté dans le Forez durant l’exercice 2024-2025, avait donné satisfaction en Ligue 1. Ses performances avaient incité la direction à lever l’option d’achat pour 6 millions d’euros malgré la relégation.

Ekwah vers un nouveau départ

Réticent à l’idée d’évoluer en Ligue 2, Pierre Ekwah avait immédiatement désapprouvé son transfert définitif à l’AS Saint-Etienne et s’était lancé dans un bras de fer interminable. L’ex-international U20 tricolore s’était lui-même mis à l’écart du groupe et n’avait pas disputé le moindre match en première partie de saison, d’où son prêt à Watford pour la phase retour. Avec seulement 7 matchs joués en Championship, dont seulement 3 comme titulaire, Pierre Ekwah n’a évidemment pas convaincu le club anglais de le conserver.

Le voilà de retour chez les Verts qui, après l’échec dans la course à la montée, n’ont sans doute pas récupéré les faveurs du joueur. Le milieu défensif de 24 ans sera davantage attiré par la perspective de signer à Anderlecht. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, les Mauves restent intéressés par le Stéphanois placés dans leur short-list. On ignore si les Belges iront plus loin sur cette piste, et quelle formule sera privilégiée. Mais une chose est sûre, c’est que l’AS Saint-Etienne n’a aucun intérêt à compliquer le départ de Pierre Ekwah, sous peine de relancer le conflit vécu il y a quelques mois.