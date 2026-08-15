Bein Sports pourrait faire une énorme surprise à ses abonnés

Ce samedi, les amateurs de football espagnol vont devoir se tourner vers DAZN et Disney + pour suivre la Liga. Bein Sports n'a pas obtenu les droits du championnat d'Espagne, mais ne déprime pas. Car la chaîne sportive pourrait faire des annonces explosives.

L'Equipe avoue que Exit le match de Ligue 1 du samedi, exit la Liga, exit une partie de la NBA, les abonnés de Bein Sports ont perdu pas mal de programmes ces derniers mois. Mais du côté de la chaîne sportive, qui a un contrat de diffusion jusqu'en 2030 avec Canal+, on est très loin de déprimer, même siavoue que la perte des droits de la Liga et l'absence de commentateurs aux États-Unis pendant le Mondial ont un peu secoué la rédaction. Cependant, si Bein Sports a perdu du lest, ce n'est pas non plus une sortie de piste puisque le média franco-qatari a conservé les droits du Community Shield, et a toujours la Ligue 2 et la Coupe de France, mais également les droits du prochain mondial de basket. Et notre confrère sous-entend que le média dirigé par Nasser Al-Khelaifi pourrait frapper encore plus fort.

RG et l'UFC sur Bein Sports ?

En effet, Bein Sports, qui diffuse déjà le tournoi de Wimbledon, pourrait visiblement s'inviter dans le dossier du tournoi de Roland-Garros, dont les droits vont être sur le marché pour un contrat qui va débuter en 2028. Ce serait évidemment un coup de tonnerre au moment où France Télévisions et Prime Vidéo se partagent les droits des Internationaux de France. Autre sport où Bein Sports est susceptible de recruter des abonnés, le très populaire UFC, dont les droits sont détenus jusqu'en 2027 par RMC.

De quoi faire le bonheur des abonnés de la chaîne, et les convaincre de garder leur abonnement. De son côté, Bein Sports n'a pas communiqué de chiffres sur les dégâts engendrés par la perte du contrat avec la Liga. On sait seulement que lors de la diffusion d'un clasico de mai 2025 gagné 4-3 par le Barça, ce sont près de 888.000 personnes qui avaient regardé le match en France avec une pointe à 1,2 million de téléspectateurs. Une audience qui n'est donc pas anodine.