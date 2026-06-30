ASSE : Zéro recrue au mercato, la folle idée de Ian Cathro

ASSE : Zéro recrue au mercato, la folle idée de Ian Cathro

ASSE30 juin , 13:00
parCorentin Facy
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Le début du mercato est très calme à l’AS Saint-Etienne, qui a simplement finalisé l’arrivée du défenseur Sohaib Naïr en provenance de Guingamp. Un début d’été très calme qui convient parfaitement à Ian Cathro.
Pendant que les concurrents avancent avec déjà une ou plusieurs recrues en approche, c’est le calme plat à l’AS Saint-Etienne. Malgré son statut de club le plus riche de Ligue 2, l’ASSE n’a quasiment pas bougé sur le marché des transferts pour l’instant. Seul le défenseur Sohaib Naïr est proche de s’engager en faveur des Stéphanois en provenance de l’EA Guingamp. Pour le reste, pas de précipitation ni d’affolement à Saint-Etienne, où aucune autre recrue est en approche.
Les départs potentiels de Stassin, Davitashvili ou encore Nadé ne se sont pas non plus décantés. La faute à un réel attentisme ou à une stratégie assumée et réfléchie de la part de l’ASSE ? La seconde option est à priori la bonne réponse selon nos confrères de Peuple Vert, qui affirment que le nouvel entraîneur Ian Cathro a demandé à sa direction de ne pas se montrer trop active dans un premier temps sur le marché des transferts. Le nouveau coach de l’ASSE, qui reprend l’entraînement ce mercredi, souhaite d’abord voir les joueurs et se rendre compte du niveau de chacun pour ensuite définir ses besoins.

Ian Cathro ne veut pas recruter trop vite

« Pourquoi un tel timing ? Une explication circule : Ian Cathro aurait souhaité voir les joueurs à l'œuvre avant de se prononcer sur les besoins réels de l'effectif. Qui reste, qui part, quels profils recruter. L'Écossais ne sera pas décisionnaire final sur le mercato, mais son avis pèsera dans les choix » peut-on notamment lire sur le site spécialisé dans l’actualité de l’AS Saint-Etienne. Reste maintenant à voir si le mercato stéphanois se décantera davantage d’ici une ou à deux semaines, après les premiers entraînements de Ian Cathro à l’ASSE. Les supporters espèrent en tout cas que le mercato sera à la hauteur des attentes du club, à savoir de monter en Ligue 1 à l’issue de la saison après l’échec du barrage face à Nice il y a quelques semaines.

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