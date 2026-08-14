Rennes reçoit une offre en or, Breel Embolo vide son casier

Deuxième grosse vente de l'été en vue à Rennes après Jérémy Jacquet. Breel Embolo va repartir aux USA après la Coupe du monde, dans un transfert au montant copieux.

Le Stade Rennais a beau être en bonne santé financière, il a toujours besoin de faire une grosse vente pour rentrer dans ses frais du mercato et assurer son bon fonctionnement pour cette saison. L’un des plus gros salaires du club, assez précieux sur le terrain mais pas forcément compatible avec les attentes de Franck Haise, va quitter la Bretagne. Breel Embolo se dirige en effet vers la Major League Soccer.

Selon les informations de Ouest-France, un transfert de 17 millions d’euros est en très bonne voie et permettrait à l’attaquant suisse d’évoluer pour Atlanta cette saison. Un montant convenu avec l’agent de l’attaquant, pour lui permettre de quitter Rennes en cas de belle offre cet été, ce qui semble donc être le cas. Une vente pour le club breton, qui a déjà fait venir du monde en attaque et notamment un joueur comme Eliezer Mayenda au profil assez similaire. En plus de cela, le pensionnaire du Roazhon Park se délaisse d'un gros salaire, et fait une opération comptable bénéficiaire après avoir recruté le joueur en payant 13 ME à l'AS Monaco il y a un an de cela.

Ce ne sera pas la seule vente de cette fin d’été au Roazhon Park, puisque Jordan James, après sa belle saison à Leicester, intéresse du monde en Championship. La meilleure offre vient pour le moment de Wolverhampton, qui a proposé un montage pour un total de 10 millions d’euros selon Ouest-France. Mais les Wolves ne sont pas seuls sur les rangs pour aller chercher le milieu de terrain gallois, qui intéresse d’autres clubs ambitieux et fortunés comme West Ham. L’occasion pour le Stade Rennais de limiter la casse avec James, acheté 5 ME à Birmingham, et de réaliser une nouvelle belle vente. Ce serait a priori la dernière, sauf si une offre inattendue venait à convaincre Ludovic Blas ou Seko Fofana de prendre l’air.