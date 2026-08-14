ICONSPORT_366586_0339

Rennes reçoit une offre en or, Breel Embolo vide son casier

Rennes14 août , 15:30
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Deuxième grosse vente de l'été en vue à Rennes après Jérémy Jacquet. Breel Embolo va repartir aux USA après la Coupe du monde, dans un transfert au montant copieux.
Le Stade Rennais a beau être en bonne santé financière, il a toujours besoin de faire une grosse vente pour rentrer dans ses frais du mercato et assurer son bon fonctionnement pour cette saison. L’un des plus gros salaires du club, assez précieux sur le terrain mais pas forcément compatible avec les attentes de Franck Haise, va quitter la Bretagne. Breel Embolo se dirige en effet vers la Major League Soccer.
Selon les informations de Ouest-France, un transfert de 17 millions d’euros est en très bonne voie et permettrait à l’attaquant suisse d’évoluer pour Atlanta cette saison. Un montant convenu avec l’agent de l’attaquant, pour lui permettre de quitter Rennes en cas de belle offre cet été, ce qui semble donc être le cas. Une vente pour le club breton, qui a déjà fait venir du monde en attaque et notamment un joueur comme Eliezer Mayenda au profil assez similaire. En plus de cela, le pensionnaire du Roazhon Park se délaisse d'un gros salaire, et fait une opération comptable bénéficiaire après avoir recruté le joueur en payant 13 ME à l'AS Monaco il y a un an de cela.
Ce ne sera pas la seule vente de cette fin d’été au Roazhon Park, puisque Jordan James, après sa belle saison à Leicester, intéresse du monde en Championship. La meilleure offre vient pour le moment de Wolverhampton, qui a proposé un montage pour un total de 10 millions d’euros selon Ouest-France. Mais les Wolves ne sont pas seuls sur les rangs pour aller chercher le milieu de terrain gallois, qui intéresse d’autres clubs ambitieux et fortunés comme West Ham. L’occasion pour le Stade Rennais de limiter la casse avec James, acheté 5 ME à Birmingham, et de réaliser une nouvelle belle vente. Ce serait a priori la dernière, sauf si une offre inattendue venait à convaincre Ludovic Blas ou Seko Fofana de prendre l’air.
Articles Recommandés
ICONSPORT_365493_0200 Paixao
OM

OM : Igor Paixao vendu, un club anglais tente sa chance

ICONSPORT_367063_0049
PSG

PSG : Le dossier Kroupi relancé, la surprise de Campos

ICONSPORT_371804_0008
OM

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

ICONSPORT_371767_0026
OL

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Fil Info

14 août , 16:30
OM : Igor Paixao vendu, un club anglais tente sa chance
14 août , 16:00
PSG : Le dossier Kroupi relancé, la surprise de Campos
14 août , 15:00
L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent
14 août , 14:30
L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana
14 août , 14:00
OM : Le choix d’Aguerd expliqué, personne n’y croit
14 août , 13:30
ASSE : Cathro découvre la LFP, il n’en revient pas
14 août , 13:00
OM : Timber fonce en Turquie, Genesio ne va pas aimer
14 août , 12:42
Strasbourg met 10 ME et recrute au Real Madrid
14 août , 12:20
Kvara prend une grande décision et met le feu au PSG

Derniers commentaires

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading