Kvara prend une grande décision et met le feu au PSG

Kvara prend une grande décision et met le feu au PSG

PSG14 août , 12:20
parGuillaume Conte
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L'attaque du PSG va changer de visage cet été avec au moins deux mouvements d'ampleur attendus. La décision de Kvaratskhelia de changer d'agent provoque aussi de sacrés remous.
L’attaque du Paris Saint-Germain est la plus redoutée au monde, et cela peut se vérifier à chaque match. Luis Enrique peut compter sur quatre joueurs hors-pair, et cela sera encore plus impressionnant dans quelques jours, car Ferran Torres va signer dans les prochaines heures après l’accord total obtenu pour son transfert avec le FC Barcelone.

Kvaratskhelia rejoint Sissoko, le boss de l'attaque du PSG

Mais l’escouade offensive ne pourra pas rester dans cette configuration cette saison et Bradley Barcola a de grandes chances de rejoindre Liverpool d’ici la fin du mois d’août. Un départ qui sera facilité par la décision prise ces derniers jours par Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien, souvent injouable dans les grands matchs, avait décidé il y a quelques mois de se séparer de son agent de longue date. Il était resté quelques mois sans avoir de représentants, laissant sa famille gérer ses intérêts.
Mais désormais, l’ailier du PSG est passé sous la coupe de Moussa Sissoko, qui possède maintenant toute l’attaque du club parisien sous contrat. Et selon les révélations de Romain Molina, cette décision de Khvicha Kvaratskhelia va pousser Bradley Barcola vers la sortie. Il ne sera en effet pas dans l’intérêt de l’agent français de voir ses joueurs se battre pour du temps de jeu, et perdre de la valeur en trainant sur le banc de touche. C’est pourquoi l’ancien lyonnais évitera cet embouteillage et va très probablement quitter le Parc des Princes cet été.
Selon Culture PSG, le fait que Sissoko soit aussi important avec les stars offensives du PSG lui permet de jouer sur tous les tableaux. « Sissoko n'a pas intérêt à avoir quatre de ses joueurs en concurrence pour trois places et aussi parce qu'il pourra sans doute faciliter une prolongation de Dembélé et/ou Kvara si le PSG facilite de son côté le départ de Barcola », souligne le média parisien, pour qui tout le monde pourrait y trouver son compte en cas de départ de Barcola avec des exigences financières du PSG revues à la baisse pour son transfert à Liverpool.
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Derniers commentaires

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.

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