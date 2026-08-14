Kvara prend une grande décision et met le feu au PSG

L'attaque du PSG va changer de visage cet été avec au moins deux mouvements d'ampleur attendus. La décision de Kvaratskhelia de changer d'agent provoque aussi de sacrés remous.

L’attaque du Paris Saint-Germain est la plus redoutée au monde, et cela peut se vérifier à chaque match. Luis Enrique peut compter sur quatre joueurs hors-pair, et cela sera encore plus impressionnant dans quelques jours, car Ferran Torres va signer dans les prochaines heures après l’accord total obtenu pour son transfert avec le FC Barcelone.

Kvaratskhelia rejoint Sissoko, le boss de l'attaque du PSG

Mais l’escouade offensive ne pourra pas rester dans cette configuration cette saison et Bradley Barcola a de grandes chances de rejoindre Liverpool d’ici la fin du mois d’août. Un départ qui sera facilité par la décision prise ces derniers jours par Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien, souvent injouable dans les grands matchs, avait décidé il y a quelques mois de se séparer de son agent de longue date. Il était resté quelques mois sans avoir de représentants, laissant sa famille gérer ses intérêts.

Mais désormais, l’ailier du PSG est passé sous la coupe de Moussa Sissoko, qui possède maintenant toute l’attaque du club parisien sous contrat. Et selon les révélations de Romain Molina, cette décision de Khvicha Kvaratskhelia va pousser Bradley Barcola vers la sortie. Il ne sera en effet pas dans l’intérêt de l’agent français de voir ses joueurs se battre pour du temps de jeu, et perdre de la valeur en trainant sur le banc de touche. C’est pourquoi l’ancien lyonnais évitera cet embouteillage et va très probablement quitter le Parc des Princes cet été.

Selon Culture PSG, le fait que Sissoko soit aussi important avec les stars offensives du PSG lui permet de jouer sur tous les tableaux. « Sissoko n'a pas intérêt à avoir quatre de ses joueurs en concurrence pour trois places et aussi parce qu'il pourra sans doute faciliter une prolongation de Dembélé et/ou Kvara si le PSG facilite de son côté le départ de Barcola », souligne le média parisien, pour qui tout le monde pourrait y trouver son compte en cas de départ de Barcola avec des exigences financières du PSG revues à la baisse pour son transfert à Liverpool.