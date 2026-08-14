L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

OM14 août , 15:00
parGuillaume Conte
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La décision de Diego Simeone de se priver de Julian Alvarez pour le match face à l'OM de ce vendredi fait beaucoup parler en Espagne, alors que le Barça rêve de récupérer l'attaquant argentin.
La situation se tend à deux semaines de la fin du mercato entre l’Atlético de Madrid et Julian Alvarez. Pour avoir fait comprendre, en pleine Coupe du monde, qu’il serait bon pour lui de quitter les Colchoneros, l’Argentin a provoqué la colère de son club et de ses supporters. Depuis, après de longues vacances, le retour de l’attaquant de pointe est compliqué. Florentino Pérez a fait une offre pour le faire venir le mois dernier, sans vraiment convaincre malgré les 150 millions d’euros promis. Le joueur se voit beaucoup plus mettre le maillot du Barça sur le dos.
Depuis, Diego Simeone aimerait convaincre son joueur de rester, mais le FC Barcelone n’attend qu’une chose : un clash et l’ouverture pour un transfert à prix un peu plus raisonnable. La situation est toujours très tendue et l’apparition de Julian Alvarez dans le groupe de l’Atlético pour le match de ce vendredi face à l’OM aurait permis d’apaiser les tensions. Mais Diego Simeone a décidé de ne pas retenir son attaquant pour cette rencontre amicale au Vélodrome.
Une décision qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, les supporters barcelonais demandant forcement à l’Atlético de « libérer » Julian Alvarez si c’est pour ne pas le faire jouer. Mais pour l’heure, l’Argentin est resté à Madrid pour s’entrainer dans les installations de l’Atlético, sans rien laisser transparaitre.

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Derniers commentaires

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.

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