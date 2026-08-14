L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

La décision de Diego Simeone de se priver de Julian Alvarez pour le match face à l'OM de ce vendredi fait beaucoup parler en Espagne, alors que le Barça rêve de récupérer l'attaquant argentin.

La situation se tend à deux semaines de la fin du mercato entre l’Atlético de Madrid et Julian Alvarez. Pour avoir fait comprendre, en pleine Coupe du monde, qu’il serait bon pour lui de quitter les Colchoneros, l’Argentin a provoqué la colère de son club et de ses supporters. Depuis, après de longues vacances, le retour de l’attaquant de pointe est compliqué. Florentino Pérez a fait une offre pour le faire venir le mois dernier, sans vraiment convaincre malgré les 150 millions d’euros promis. Le joueur se voit beaucoup plus mettre le maillot du Barça sur le dos.

Depuis, Diego Simeone aimerait convaincre son joueur de rester, mais le FC Barcelone n’attend qu’une chose : un clash et l’ouverture pour un transfert à prix un peu plus raisonnable. La situation est toujours très tendue et l’apparition de Julian Alvarez dans le groupe de l’Atlético pour le match de ce vendredi face à l’OM aurait permis d’apaiser les tensions. Mais Diego Simeone a décidé de ne pas retenir son attaquant pour cette rencontre amicale au Vélodrome.

Une décision qui a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, les supporters barcelonais demandant forcement à l’Atlético de « libérer » Julian Alvarez si c’est pour ne pas le faire jouer. Mais pour l’heure, l’Argentin est resté à Madrid pour s’entrainer dans les installations de l’Atlético, sans rien laisser transparaitre.