OM : Timber fonce en Turquie, Genesio ne va pas aimer

OM : Timber fonce en Turquie, Genesio ne va pas aimer

OM14 août , 13:00
parGuillaume Conte
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Faute d'avoir pu vendre Hojbjerg et Aguerd, l'OM cherche qui peut partir rapidement dans son effectif. Quinten Timber est désigné, alors que la Turquie et le Portugal lui font les yeux doux.
La Turquie est une destination très prisée cet été, et pas que par les touristes. Fenerbahçe a frappé très fort en recrutant des joueurs comme Romelu Lukaku, Mason Greenwood ou Nathan Aké, tandis que Trabzonspor a fait venir Mohamed Salah. Besiktas ne souhaite pas être en reste et vise un gros coup du côté de l’OM. Le club d’Istanbul a déjà misé plus de 50 millions d’euros sur le mercato, faisant venir Leandro Trossard d’Arsenal, Alexander Nubel du Bayern ou Orkun Kokcu du Benfica Lisbonne.

Un sacrifice nécessaire aux yeux de McCourt

Très intéressant dans le coeur du jeu, Quinten Timber est un élément qui plait énormément à Bruno Genesio, qui espère bien pouvoir compter sur lui cette saison. Mais il sera difficile pour l’OM de résister à une belle offre, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les départs de Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd sont tombés à l’eau, ce qui oblige le club provençal à vendre encore deux joueurs majeurs pour pouvoir acheter.
Ensuite, le Néerlandais a été acheté pour 4,5 millions d’euros au Feyenoord Rotterdam, et en vaut désormais le triple. Résultat, la presse turque assure que Besiktas compte tenter sa chance avec une offre dans les prochains jours, pouvant monter à 12 millions d’euros. Le FC Porto est également sur le coup, et envisagerait même de mettre 15 ME s’il réalise quelques ventes de joueurs entre temps.
Très à l’aise à Marseille, content de son rôle et de sa progression, Quinten Timber n’a pas l’intention de partir. Mais il ne serait pas le premier à être poussé dehors pour permettre de renflouer les caisses, et Frank McCourt perd clairement patience en voyant que les derniers départs ne se sont pas finalisés. Cela même si sportivement, l’OM perdrait très gros en laissant filer son milieu de terrain, même pour une belle somme.
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Derniers commentaires

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.

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