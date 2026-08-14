OM : Timber fonce en Turquie, Genesio ne va pas aimer

Faute d'avoir pu vendre Hojbjerg et Aguerd, l'OM cherche qui peut partir rapidement dans son effectif. Quinten Timber est désigné, alors que la Turquie et le Portugal lui font les yeux doux.

La Turquie est une destination très prisée cet été, et pas que par les touristes. Fenerbahçe a frappé très fort en recrutant des joueurs comme Romelu Lukaku, Mason Greenwood ou Nathan Aké, tandis que Trabzonspor a fait venir Mohamed Salah. Besiktas ne souhaite pas être en reste et vise un gros coup du côté de l’OM . Le club d’Istanbul a déjà misé plus de 50 millions d’euros sur le mercato , faisant venir Leandro Trossard d’Arsenal, Alexander Nubel du Bayern ou Orkun Kokcu du Benfica Lisbonne.

Un sacrifice nécessaire aux yeux de McCourt

Très intéressant dans le coeur du jeu, Quinten Timber est un élément qui plait énormément à Bruno Genesio, qui espère bien pouvoir compter sur lui cette saison. Mais il sera difficile pour l’OM de résister à une belle offre, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les départs de Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd sont tombés à l’eau, ce qui oblige le club provençal à vendre encore deux joueurs majeurs pour pouvoir acheter.

Ensuite, le Néerlandais a été acheté pour 4,5 millions d’euros au Feyenoord Rotterdam, et en vaut désormais le triple. Résultat, la presse turque assure que Besiktas compte tenter sa chance avec une offre dans les prochains jours, pouvant monter à 12 millions d’euros. Le FC Porto est également sur le coup, et envisagerait même de mettre 15 ME s’il réalise quelques ventes de joueurs entre temps.

Très à l’aise à Marseille, content de son rôle et de sa progression, Quinten Timber n’a pas l’intention de partir. Mais il ne serait pas le premier à être poussé dehors pour permettre de renflouer les caisses, et Frank McCourt perd clairement patience en voyant que les derniers départs ne se sont pas finalisés. Cela même si sportivement, l’OM perdrait très gros en laissant filer son milieu de terrain, même pour une belle somme.