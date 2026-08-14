L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Malick Fofana a des courtisans en Italie, et l'OL aimerait que cela se traduise par une grosse vente. Pour cela, les dirigeants songent à baisser le prix de leur ailier belge.

A deux semaines de la fin du marché des transferts, l’OL a fait des promesses à la DNCG qu’il se doit de tenir. La seule vente d’Afonso Moreira ne peut pas suffire pour rééquilibrer la balance économique du club rhodanien, surtout que le Portugais était loin d’avoir un gros salaire. Il faut une deuxième grosse vente, et ce n’est pas le départ en prêt d’Orel Mangala qui va satisfaire le comptable en chef.

L'OL a besoin d'une grosse vente en août

Un autre départ majeur est attendu, et il y a de grandes chances que ce soit Malick Fofana. Pavel Sulc avait le profil parfait, mais le Tchèque sort d’une fin de saison dernière à bout de souffle, d’une Coupe du monde décevante, et d’un début de saison à l’infirmerie, ce qui n’aide clairement pas à sa mise sur le marché des transferts.

Malick Fofana coche donc toutes les cases, surtout qu’il est toujours plus intéressant pour les clubs désireux de se l’offrir, de recruter un joueur en grande forme comme le Diable Rouge l’est actuellement. L’Inter Milan, l’AS Roma et l’Atalanta Bergame sont sur les rangs pour l’obtenir, mais la valorisation du joueur à 40 ME a tout de même freiné les prétendants. L’AS Roma est prête à faire un effort financier, mais le tarif reste élevé pour un joueur qui a passé quasiment un an à l’infirmerie.