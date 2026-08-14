L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

OL14 août , 14:30
parGuillaume Conte
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Malick Fofana a des courtisans en Italie, et l'OL aimerait que cela se traduise par une grosse vente. Pour cela, les dirigeants songent à baisser le prix de leur ailier belge.
A deux semaines de la fin du marché des transferts, l’OL a fait des promesses à la DNCG qu’il se doit de tenir. La seule vente d’Afonso Moreira ne peut pas suffire pour rééquilibrer la balance économique du club rhodanien, surtout que le Portugais était loin d’avoir un gros salaire. Il faut une deuxième grosse vente, et ce n’est pas le départ en prêt d’Orel Mangala qui va satisfaire le comptable en chef.

L'OL a besoin d'une grosse vente en août

Un autre départ majeur est attendu, et il y a de grandes chances que ce soit Malick Fofana. Pavel Sulc avait le profil parfait, mais le Tchèque sort d’une fin de saison dernière à bout de souffle, d’une Coupe du monde décevante, et d’un début de saison à l’infirmerie, ce qui n’aide clairement pas à sa mise sur le marché des transferts.
Malick Fofana coche donc toutes les cases, surtout qu’il est toujours plus intéressant pour les clubs désireux de se l’offrir, de recruter un joueur en grande forme comme le Diable Rouge l’est actuellement. L’Inter Milan, l’AS Roma et l’Atalanta Bergame sont sur les rangs pour l’obtenir, mais la valorisation du joueur à 40 ME a tout de même freiné les prétendants. L’AS Roma est prête à faire un effort financier, mais le tarif reste élevé pour un joueur qui a passé quasiment un an à l’infirmerie.
Selon les informations d’Alfredo Pedulla, journaliste italien spécialiste du mercato, les discussions pourraient très vite repartir dans le bon sens avec un effort qui sera fait par l’OL. Le journaliste l’affirme, Lyon a bien conscience que son estimation reste haute, et incite la Roma a faire une offre même en-dessous du prix demandé, pour faciliter les négociations pour son transfert. Voilà qui pourrait inciter la Louve à miser sur l’ailier de 21 ans, même si tout le staff technique n’est pas encore sur la même longueur d’onde dans ce dossier. En tout cas, l’OL sent l’urgence de vendre, et est prêt à discuter à la baisse du transfert de Fofana si cela lui permet de le boucler dans les prochaines semaines.
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Derniers commentaires

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.

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