ASSE : Cathro découvre la LFP, il n’en revient pas

Pour sa première sur le banc de Geoffroy-Guichard, Ian Cathro n’aura pas droit à l’intégralité du public stéphanois. Deux kops subissent un huis-clos partiel à l’occasion du match face à Clermont. Une situation inédite pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Pour l’AS Saint-Etienne , il est temps de purger la sanction infligée par la commission de discipline en fin de saison dernière. Lors du barrage aller d’accession à la Ligue 1 contre l’OGC Nice, les supporters stéphanois avaient notamment été punis pour usage d’engins pyrotechnique. L’instance avait prononcé la fermeture du Kop Nord et du Kop Sud pour les deux premières rencontres à domicile de l’exercice à venir.

C’est donc à huis-clos partiel que les Verts recevront Clermont ce vendredi soir. Une situation inédite pour l’entraîneur Ian Cathro, choqué par les méthodes de la Ligue de Football Professionnel. « Est-ce que j'ai déjà vécu des matchs avec des tribunes fermées ? (Il hésite) Je ne sais pas. Je pense que je n’ai jamais travaillé dans un championnat où l'on a l'habitude de fermer des tribunes comme ça, a réagi l’ancien coach d’Estoril. Ça m'est déjà arrivé de jouer des matchs à huis-clos complet pendant le Covid bien-sûr. Mais avec seulement une ou deux tribunes fermées, pas sûr. »

Cathro relativise

« Il me semble que c'est déjà arrivé une fois sur un match de Ligue Europa contre le Besiktas. Pour moi, ce qui est important c’est vraiment ce qu’il se passe entre les quatre lignes du terrain. Je suis sûr qu'on arrivera quand même à ressentir le soutien du public. Je veux qu’on apprenne à se connaître, qu’ils apprennent à me faire confiance. J’ai senti qu'on a franchi une première étape au niveau de mes relations avec les supporters ces dernières semaines », a relativisé l’Ecossais, qui devra s’habituer au contexte français.