ASSE : Cathro découvre la LFP, il n’en revient pas

ASSE : Cathro découvre la LFP, il n’en revient pas

ASSE14 août , 13:30
parEric Bethsy
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Pour sa première sur le banc de Geoffroy-Guichard, Ian Cathro n’aura pas droit à l’intégralité du public stéphanois. Deux kops subissent un huis-clos partiel à l’occasion du match face à Clermont. Une situation inédite pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.
Pour l’AS Saint-Etienne, il est temps de purger la sanction infligée par la commission de discipline en fin de saison dernière. Lors du barrage aller d’accession à la Ligue 1 contre l’OGC Nice, les supporters stéphanois avaient notamment été punis pour usage d’engins pyrotechnique. L’instance avait prononcé la fermeture du Kop Nord et du Kop Sud pour les deux premières rencontres à domicile de l’exercice à venir.
C’est donc à huis-clos partiel que les Verts recevront Clermont ce vendredi soir. Une situation inédite pour l’entraîneur Ian Cathro, choqué par les méthodes de la Ligue de Football Professionnel. « Est-ce que j'ai déjà vécu des matchs avec des tribunes fermées ? (Il hésite) Je ne sais pas. Je pense que je n’ai jamais travaillé dans un championnat où l'on a l'habitude de fermer des tribunes comme ça, a réagi l’ancien coach d’Estoril. Ça m'est déjà arrivé de jouer des matchs à huis-clos complet pendant le Covid bien-sûr. Mais avec seulement une ou deux tribunes fermées, pas sûr. »

Cathro relativise

« Il me semble que c'est déjà arrivé une fois sur un match de Ligue Europa contre le Besiktas. Pour moi, ce qui est important c’est vraiment ce qu’il se passe entre les quatre lignes du terrain. Je suis sûr qu'on arrivera quand même à ressentir le soutien du public. Je veux qu’on apprenne à se connaître, qu’ils apprennent à me faire confiance. J’ai senti qu'on a franchi une première étape au niveau de mes relations avec les supporters ces dernières semaines », a relativisé l’Ecossais, qui devra s’habituer au contexte français.

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Derniers commentaires

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.

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