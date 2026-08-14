PSG : Le dossier Kroupi relancé, la surprise de Campos
Eli Junior Kroupi

PSG : Le dossier Kroupi relancé, la surprise de Campos

PSG14 août , 16:00
parQuentin Mallet
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Avec la vente colossale à venir de Bradley Barcola à Liverpool, et un éventuel départ d'Ibrahim Mbaye, le Paris Saint-Germain pourrait se laisser tenter par la réouverture du dossier Eli Junior Kroupi. L'attaquant de Bournemouth, surprise de la fin du mercato parisien ?
Le Paris Saint-Germain va passer des prochains jours particulièrement mouvementés. Plusieurs arrivées doivent être bouclées dans les prochains jours, avec Zion Suzuki en provenance de Parme, Ferran Torres du FC Barcelone et Mika Godts de l'Ajax Amsterdam. Des recrutements qui permettent de renforcer numériquement, au moins, un effectif qui vient déjà de remporter son premier trophée de la saison. Il n'est toutefois pas impossible qu'un autre très gros transfert ait lieu dans les derniers jours du mercato estival.
Dans le sens des départs, Bradley Barcola est de plus en plus proche de signer à Liverpool contre un montant record pour Paris, tandis qu'Ibrahim Mbaye est lui aussi dans le viseur de plus cadors européens. Si les deux ailiers sont vendus, alors le PSG réactivera la piste Eli Junior Kroupi.

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Kroupi finalement recruté ?

Abandonné depuis un moment à cause des exigences financières démesurées de Bournemouth, le dossier Kroupi pourrait bien reprendre du souffle. Selon les informations de PSGInside_Actu sur X, le club de la capitale songe à réactiver la piste en cas de départs de Barcola et Mbaye, alors que les deux ventes pourraient rapporter un total de 200 millions d'euros selon les dernières estimations.
Le possible recrutement d'Eli Junior Kroupi est en tout cas quelque chose de bien réfléchi en interne. S'il débarquait à Paris, il jouerait dans un premier temps un rôle dans la rotation parisienne, de quoi laisser à Luis Enrique le temps de lui attribuer une place dans le onze titulaire sur le long terme. Le compte X conclut en indiquant toutefois que le PSG ne veut pas faire une offre démesurée et que ce recrutement ne se fera que dans des conditions cohérentes.
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Derniers commentaires

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.

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