PSG : Le dossier Kroupi relancé, la surprise de Campos

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.
Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.
Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉
Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match
ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.
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🚨 𝐄𝐭 𝐬𝐢 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐊𝐫𝐨𝐮𝐩𝐢 𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐫𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 ? Le Paris Saint-Germain pourrait bien revenir à la charge pour Junior Kroupi en cette fin de mercato. 🇫🇷🔴🔵 Selon mes informations, le club parisien songe