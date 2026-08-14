PSG : Le dossier Kroupi relancé, la surprise de Campos

Avec la vente colossale à venir de Bradley Barcola à Liverpool, et un éventuel départ d'Ibrahim Mbaye, le Paris Saint-Germain pourrait se laisser tenter par la réouverture du dossier Eli Junior Kroupi. L'attaquant de Bournemouth, surprise de la fin du mercato parisien ?

Le Paris Saint-Germain va passer des prochains jours particulièrement mouvementés. Plusieurs arrivées doivent être bouclées dans les prochains jours, avec Zion Suzuki en provenance de Parme, Ferran Torres du FC Barcelone et Mika Godts de l'Ajax Amsterdam. Des recrutements qui permettent de renforcer numériquement, au moins, un effectif qui vient déjà de remporter son premier trophée de la saison. Il n'est toutefois pas impossible qu'un autre très gros transfert ait lieu dans les derniers jours du mercato estival.

Dans le sens des départs, Bradley Barcola est de plus en plus proche de signer à Liverpool contre un montant record pour Paris, tandis qu'Ibrahim Mbaye est lui aussi dans le viseur de plus cadors européens. Si les deux ailiers sont vendus, alors le PSG réactivera la piste Eli Junior Kroupi.

Kroupi finalement recruté ?

Abandonné depuis un moment à cause des exigences financières démesurées de Bournemouth, le dossier Kroupi pourrait bien reprendre du souffle. Selon les informations de PSGInside_Actu sur X, le club de la capitale songe à réactiver la piste en cas de départs de Barcola et Mbaye, alors que les deux ventes pourraient rapporter un total de 200 millions d'euros selon les dernières estimations.

Le possible recrutement d'Eli Junior Kroupi est en tout cas quelque chose de bien réfléchi en interne. S'il débarquait à Paris, il jouerait dans un premier temps un rôle dans la rotation parisienne, de quoi laisser à Luis Enrique le temps de lui attribuer une place dans le onze titulaire sur le long terme. Le compte X conclut en indiquant toutefois que le PSG ne veut pas faire une offre démesurée et que ce recrutement ne se fera que dans des conditions cohérentes.