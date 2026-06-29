L'ASSE recrute un prodige de 17 ans en Ligue 1

L'ASSE recrute un prodige de 17 ans en Ligue 1

ASSE29 juin , 9:40
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'ASSE se montrera particulièrement ambitieuse cet été lors du mercato. Dans les prochaines heures, le club du Forez devrait d'ailleurs accueillir un nouvel attaquant de qualité.
L'AS Saint-Étienne ne manquera pas de travail cet été sur le marché des transferts. Les Verts ont pour objectif de retrouver la Ligue 1 à l'issue de la saison prochaine. Pour y parvenir, ils devront réussir leur mercato. Cela passera par de belles ventes, mais aussi par le recrutement de joueurs capables d'apporter une véritable plus-value à l'effectif stéphanois. Kilmer Sports ne souhaite pas dépenser sans compter et privilégie avant tout des profils motivés, désireux de s'imposer sous le maillot vert. Au Stade Brestois, un jeune attaquant a retenu l'attention ces dernières semaines : Lucas Reynaud.

L'ASSE prépare déjà l'avenir en attaque 

Selon les informations de Peuple Vert, le joueur de 17 ans va en effet s'engager avec les Stéphanois dans les prochaines heures. Il s'agira d'un recrutement surtout tourné vers l'avenir, puisque Reynaud évoluera dans un premier temps avec la réserve de l'AS Saint-Étienne. La saison passée, avec les U19 brestois, l'avant-centre a inscrit 16 buts en 18 rencontres. Des performances qui lui ont également permis de disputer plusieurs matchs avec la réserve du club breton, avec laquelle il a trouvé le chemin des filets à une reprise. Sa progression sera suivie de près par son nouveau club, qui pourrait rapidement lui offrir une chance avec le groupe professionnel, désormais entraîné par Ian Cathro.

Lire aussi

L'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'AllemagneL'ASSE négocie la signature d'un attaquant venu d'Allemagne
L'exigence sera très élevée la saison prochaine à Saint-Étienne, au vu de la concurrence en Ligue 2 dans la course à la montée. Les supporters et observateurs stéphanois sont plus impatients que jamais après avoir échoué de peu à retrouver l'élite il y a quelques mois. Kilmer Sports et son projet joueront une partie importante de leur crédibilité dans le Forez.
Articles Recommandés
Kane Bientot Au Barca Merci Lewandowski
Liga

Kane bientôt au Barça, merci Lewandowski

Rennes Defie Pierre Sage Et Fait All In Sur Cresswell
Rennes

Rennes défie Pierre Sage et fait all-in sur Cresswell

Psg Al Khelaifi Decroche Son Telephone Il Veut Cette Pepite Du Mondial
PSG

PSG : Al-Khelaïfi décroche son téléphone, il veut cette pépite du Mondial

Edf La Compo Probable Des Bleus Contre La Suede
Equipe de France

EdF : La compo probable des Bleus contre la Suède

Fil Info

29 juin , 11:30
Kane bientôt au Barça, merci Lewandowski
29 juin , 11:00
Rennes défie Pierre Sage et fait all-in sur Cresswell
29 juin , 10:40
PSG : Al-Khelaïfi décroche son téléphone, il veut cette pépite du Mondial
29 juin , 10:20
EdF : La compo probable des Bleus contre la Suède
29 juin , 10:00
L’OL reprend avec 26 joueurs, dont un invendable
29 juin , 9:20
Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin
29 juin , 9:00
EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante
29 juin , 8:40
PSG : Paris lâche Bradley Barcola, c'est acté
29 juin , 8:20
OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

Derniers commentaires

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Tu sais quand je mets "vous", je parle des Lyonnais au sens large... Toute la saison vous nous avez bassiné avec Tolisso en selection, avant lui c etait Cherki, et puis il y a eu Lacazette, Fekir etc... Donc ne fait comme si "toi" tu découvrais le mouvement, donc je reitere, ton "ouin ouin ouin" est vraiment malvenue provenant d un Lyonnais !!! Ps la preuve le commentaire de Majortom plus haut.

Beye viré, Genesio arrive, l'OM accélère enfin

Pas sur qu'il ait le charisme suffisant pour supporter tout ça. en tout cas si ça se fait , ca signifie chèque pour Baye et contrat + prime pour Pep. Encore une belle opération marseillaise.

OL : Un roc sud-africain à 4 ME en route pour Lyon

salut parisforever , si c'était vraiment le cas , ne serait-t-il pas déjà dans un top club . je reste sur ce coup là , comme sur d'autre , dubitatif

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Kanté n'a rien a faire dans cette équipe. Il est rincé physiquement, et souvent blessé d'après l'articcle. Faute professionnel de Deschamps qui aurait pu compter sur un Tolisso qui avait lui aussi l'expérience de coupe du monde.

EdF : Kanté ne joue jamais, l’explication est inquiétante

Le PSG, avant même la reprise, a déjà deux trophées à aller chercher... Pas mal de joueurs de l'effectif ont besoin d'un vrai break, WZE en fait partie, depuis l'Euro il enchaîne. Et puis, ne commence pas à nous casser les coquilles avec tes histoires de budgets, tu sais parfaitement que ça ne veut rien dire, l'OM avait bien un budget approchant les 300M la saison passée et pourtant vous n'avez accompli aucun des objectifs fixés !!!

Edf Kante Ne Joue Jamais Lexplication Est Inquietante

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading