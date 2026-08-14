OM : Le choix d’Aguerd expliqué, personne n’y croit

Alors qu’il s’apprêtait à retrouver la Real Sociedad, Nayef Aguerd a finalement annulé son départ en prêt. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille n’aurait pas accepté un différend avec l’entraîneur basque sur son utilisation en début de saison. Une explication peu convaincante.

Le coup de gueule du clan Frank McCourt n’a pas servi à grand-chose. Après la volte-face de Pierre-Emile Hojbjerg, qui a annulé son transfert à Newcastle au dernier moment, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a piqué une colère. L’Américain demande à tous les Marseillais de faire passer la santé du club avant leurs intérêts personnels. On peut comprendre le mécontentement de l’homme d’affaires après les 15 millions d’euros perdus dans cette opération avortée. Autant dire que l’actionnaire n’appréciera pas non plus la décision de Nayef Aguerd.

Alors qu’il devait retrouver la Real Sociedad, le défenseur central a lui aussi fait marche arrière au moment de signer. Tout était bouclé pour un prêt payant à 3 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire à 17 millions d’euros. Sauf que l’international marocain en a décidé autrement pour une mystérieuse raison. D’après le journaliste de Marca Matteo Moretto, le Marseillais opéré d’une pubalgie la saison dernière n’a pas convaincu lors de la visite médicale. Ce n’est pourtant pas la version donnée par Foot Mercato , qui évoque plutôt un désaccord avec l’entraîneur de la Real Sociedad Pellegrino Matarazzo.

Reste à connaître le motif de leur différend. Selon l’insider Youssef, les deux hommes n’ont pas réussi à s’entendre sur l’utilisation du joueur lors des trois premières journées de Liga. Dans la mesure où son dernier match remonte au 4 mars dernier, Nayef Aguerd aurait demandé à reprendre progressivement. Un plan incompatible avec celui du technicien qui espérait l’aligner normalement pendant ce début de saison. Suffisant pour tout annuler ? L’hypothèse ne convainc pas grand monde.