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OM : Le choix d’Aguerd expliqué, personne n’y croit

OM14 août , 14:00
parEric Bethsy
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Alors qu’il s’apprêtait à retrouver la Real Sociedad, Nayef Aguerd a finalement annulé son départ en prêt. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille n’aurait pas accepté un différend avec l’entraîneur basque sur son utilisation en début de saison. Une explication peu convaincante.
Le coup de gueule du clan Frank McCourt n’a pas servi à grand-chose. Après la volte-face de Pierre-Emile Hojbjerg, qui a annulé son transfert à Newcastle au dernier moment, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a piqué une colère. L’Américain demande à tous les Marseillais de faire passer la santé du club avant leurs intérêts personnels. On peut comprendre le mécontentement de l’homme d’affaires après les 15 millions d’euros perdus dans cette opération avortée. Autant dire que l’actionnaire n’appréciera pas non plus la décision de Nayef Aguerd.

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Alors qu’il devait retrouver la Real Sociedad, le défenseur central a lui aussi fait marche arrière au moment de signer. Tout était bouclé pour un prêt payant à 3 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire à 17 millions d’euros. Sauf que l’international marocain en a décidé autrement pour une mystérieuse raison. D’après le journaliste de Marca Matteo Moretto, le Marseillais opéré d’une pubalgie la saison dernière n’a pas convaincu lors de la visite médicale. Ce n’est pourtant pas la version donnée par Foot Mercato, qui évoque plutôt un désaccord avec l’entraîneur de la Real Sociedad Pellegrino Matarazzo.
Reste à connaître le motif de leur différend. Selon l’insider Youssef, les deux hommes n’ont pas réussi à s’entendre sur l’utilisation du joueur lors des trois premières journées de Liga. Dans la mesure où son dernier match remonte au 4 mars dernier, Nayef Aguerd aurait demandé à reprendre progressivement. Un plan incompatible avec celui du technicien qui espérait l’aligner normalement pendant ce début de saison. Suffisant pour tout annuler ? L’hypothèse ne convainc pas grand monde.
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Derniers commentaires

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Ah mais c'est sûr qu'un club comme l'OL ne peut pas se permettre de se dire "on s'en fout de la LDC" mais à l'instant T, avec notre effectif, on risque de faire caca culotte à chaque match au lieu de prendre du plaisir. On est une équipe en reconstruction donc faut se faire une raison mais même sans ça, on est pas capable d'aller jusqu'aux quart de finale de LDC donc sportivement il vaut mieux s'épuiser un peu moins sur l'Europa League et la jouer tous les ans plutôt que de s'épuiser une année sur la LDC avec le risque de ne pas la jouer l'année d'après parce qu'on est cramé pour le championnat.

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Je pense que le club vise une qualif en ldc chaque année + atteindre les huitièmes, le gap financier est énorme (dizaine de millions), dans notre situation c'est tout vu même si je préférais faire bonne figure sportivement et me régaler.

L'Atletico arrive sous haute tension, l'OM est innoncent

Cette annee l om aura fort a faire face au ....P...fc 😄😉

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

Si on ne peut pas vendre certains joueurs (certainement avec un trop gros salaire) et que l'on soit obligé de vendre Malik et Pavel alors , je vais prier pour jouer l'Europa Hors de question de faire de la figuration en coupe d'Europe et mourir de honte à chaque match

L'OL prévient la Roma, c'est tarif réduit pour Fofana

ouais, bah 10M de bonus facilement atteignables alors + % sur une plus value. Son profil intéresse du monde, 21 ans et il lui reste 2 ans de contrat.

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