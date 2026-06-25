Naïr

ASSE : Exempt d’entraînement, Naïr va signer

ASSE25 juin , 12:40
parEric Bethsy
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Comme pressenti ces derniers jours, Sohaib Naïr va bien signer en faveur de l’AS Saint-Etienne. Le club stéphanois se rapproche d’un accord avec Guingamp pour le transfert du défenseur central annoncé absent pour la reprise guingampaise vendredi.
Ce n’est pas encore officiel, mais l’arrivée de Sohaib Naïr à l’AS Saint-Etienne se dessine encore un peu plus. Nos confrères du Télégramme confirment que le club stéphanois se rapproche d’un accord avec Guingamp pour le transfert du défenseur central. L’hiver dernier, les Verts avaient déjà tenté leur chance, en vain puisque l’EAG ne souhaitait pas perdre un élément important en plein milieu de la saison.
Mais quelques mois plus tard, le Franco-Algérien arrive à un an de la fin de son contrat et ses dirigeants ne s’opposent plus à son départ. L’AS Saint-Etienne a donc profité de l’ouverture pour revenir à la charge. Sauf rebondissement, l’opération devrait coûter aux alentours de 2 millions d’euros. Rien ne devrait empêcher la finalisation. D’ailleurs, Guingamp a autorisé son joueur à ne pas participer à la reprise de l’entraînement vendredi. Preuve que l’ancien Toulousain est bien en route pour le Forez.
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