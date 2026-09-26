ASSE : Une légende des Verts applaudit Kilmer Sports

Légendaire attaquant, puis entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Christian Sarramagna a toujours les yeux de Chimène pour son club de coeur. Et, il ne le cache pas, la situation actuelle des Verts l'enthousiasme.

Verts 1976, les joueurs racontent leur légende ». Un livre écrit par Denis Chaumier, avec une préface de Larry Tanenbaum, l’actuel propriétaire de l’AS Saint-Etienne. A cette occasion, l'ancien attaquant des Verts a été interrogé par L'ASSE n'a pas raté son début de saison, et ce ne sont pas les points perdus contre Dunkerque et Metz qui vont atteindre le moral des supporters stéphanois. Légende du Saint-Étienne de la grande époque, Christian Sarramagna a participé à une séance de dédicaces d'un ouvrage titré «». Un livre écrit par Denis Chaumier, avec une préface de Larry Tanenbaum, l’actuel propriétaire de l’AS Saint-Etienne. A cette occasion, l'ancien attaquant des Verts a été interrogé par La Voix des Verts , un site spécialisé présent sur Facebook. Et Christian Sarramagna a reconnu qu'il avait totalement confiance dans les propriétaires actuels du club fozérien, qu'il a rencontrés, pour ramener l'ASSE au plus haut niveau.

L'ASSE vise plus haut qu'un simple retour en Ligue 1

Quand il parle de haut niveau, Christian Sarramagna ne parle pas que d'un retour en Ligue 1, ce qui est pourtant l'objectif numéro 1 de Kilmer Sports, dans un premier temps. « Je pense qu’il faut être optimiste car les gens qui ont repris le club sont très ambitieux. Nous les avons rencontrés et, sincèrement, ils sont très investis pour ce club. Je pense qu’ils vont se donner les moyens de retrouver non seulement l’élite, mais de jouer les tout premiers rôles. Et en plus ils sont respectueux des anciens », a confié l'ancien joueur et entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Cependant, ce dernier a tout de même un petit regret, c'est d'avoir vu Lucas Stassin partir dans les derniers instants du mercato : « Je regrette le départ de Lucas Stassin, mais dans l’ensemble, je trouve qu’il y a un très bon collectif avec une très bonne mentalité. »