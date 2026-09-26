ASSE : Une légende des Verts applaudit Kilmer Sports

ASSE : Une légende des Verts applaudit Kilmer Sports

ASSE26 sept. , 15:30
parClaude Dautel
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Légendaire attaquant, puis entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Christian Sarramagna a toujours les yeux de Chimène pour son club de coeur. Et, il ne le cache pas, la situation actuelle des Verts l'enthousiasme.
L'ASSE n'a pas raté son début de saison, et ce ne sont pas les points perdus contre Dunkerque et Metz qui vont atteindre le moral des supporters stéphanois. Légende du Saint-Étienne de la grande époque, Christian Sarramagna a participé à une séance de dédicaces d'un ouvrage titré « Verts 1976, les joueurs racontent leur légende ». Un livre écrit par Denis Chaumier, avec une préface de Larry Tanenbaum, l’actuel propriétaire de l’AS Saint-Etienne. A cette occasion, l'ancien attaquant des Verts a été interrogé par La Voix des Verts, un site spécialisé présent sur Facebook. Et Christian Sarramagna a reconnu qu'il avait totalement confiance dans les propriétaires actuels du club fozérien, qu'il a rencontrés, pour ramener l'ASSE au plus haut niveau.

L'ASSE vise plus haut qu'un simple retour en Ligue 1

Quand il parle de haut niveau, Christian Sarramagna ne parle pas que d'un retour en Ligue 1, ce qui est pourtant l'objectif numéro 1 de Kilmer Sports, dans un premier temps. « Je pense qu’il faut être optimiste car les gens qui ont repris le club sont très ambitieux. Nous les avons rencontrés et, sincèrement, ils sont très investis pour ce club. Je pense qu’ils vont se donner les moyens de retrouver non seulement l’élite, mais de jouer les tout premiers rôles. Et en plus ils sont respectueux des anciens », a confié l'ancien joueur et entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Cependant, ce dernier a tout de même un petit regret, c'est d'avoir vu Lucas Stassin partir dans les derniers instants du mercato : « Je regrette le départ de Lucas Stassin, mais dans l’ensemble, je trouve qu’il y a un très bon collectif avec une très bonne mentalité. »

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C est marrant les médias, il y a deux jours, Morton n était pas la priorité de Liverpool et maintenant c est le cas !! Si Lyon a besoin de vendre, si Morton est d accord, si les planètes sont alignées, et si et si et si... Mdrr

Mbappé sauve les débuts de Zidane en Bleu

ce mec passe son temps à rabaisser notre club, à manquer de respect à notre club, à nos joueurs..il fait cela quotidiennement, il laisse plus de commentaires que l'ensembles des Parisiens sur ce site ! Et toi tu viens m'exliquer qu'il faudrait que je respectes ce déchet qui insulte notre club? Si il veut du respect, qu'il commence par se comporter de manièr respectable... Tu viens pas réclamer le respect quand ta vie consiste à faire chier les gens... De part son comportement, ca taré a perdu tout droit au respect...qu'il assume le fait que sa pauvre vie consiste à provoquer !!

Kylian Mbappé blessé, le Real Madrid est fou de rage

On a bien vu la geule du PSG quand Monsieur est parti... Et t'es pas au courant que je suis avant que Moulard arrive, le réal enchainait les ldc.... Comme quoi on peut facilement gagner des trophées sans ce joueur :)

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