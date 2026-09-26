PSG : Mayulu injustement traité, son sélectionneur se lâche

Peu utilisé au Paris Saint-Germain cette saison, Senny Mayulu a perdu la confiance de Luis Enrique. Un traitement injuste pour le sélectionneur des Bleuets Gérald Baticle.

Il aura fallu attendre la trêve internationale pour voir Senny Mayulu débuter un match cette saison. Le milieu de l’équipe de France Espoirs a disputé l’intégralité de la rencontre face à l’Islande (1-1) ce vendredi. On peut parler d’une main tendue par Gérald Baticle. Avant la rencontre, le sélectionneur des Bleuets justifiait la convocation du Parisien seulement apparu à quatre reprises toutes compétitions confondues, et parfois écarté par l'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique.

« Senny n’a pas perdu ses qualités, il a toujours les qualités qu’on lui connaît, affirmait l’ancien attaquant. Je vous trouve sévère dans le jugement, je trouve qu’il a surtout un début de saison où il a peu de temps de jeu, mais lorsqu’il joue, c’est intéressant. Il y a beaucoup de concurrence dans son club. » Au Paris Saint-Germain, Senny Mayulu évolue dans un contexte difficile et ses 67 minutes passées sur les terrains ne changent pas grand-chose pour Gérald Baticle. Du moins à ce moment de la saison.

« Dans les rassemblements de septembre, on considère que le temps de jeu a un peu moins d’importance que lors des autres rassemblements, parce qu’ils sortent tous d’une période qui est proche d’une préparation athlétique, a expliqué le sélectionneur. Ils ont tous joué des matchs amicaux, Senny a beaucoup joué dans les matchs amicaux du PSG, un peu moins après. Il est sur la portée de la préparation, donc il est en forme et il n’est pas "désathlétisé" et je pense même qu’il ne manque pas de compétition. Donc il amène sa palette de qualités au groupe pour être dans l’équipe et nous permettre d’être performant sur quatre matchs. » Le titi parisien était d’ailleurs impliqué sur le but français en Islande.