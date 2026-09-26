PSG : Il met la Belgique sur les fesses, Luis Enrique reçoit un ordre
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PSG : Il met la Belgique sur les fesses, Luis Enrique reçoit un ordre

PSG26 sept. , 15:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG reprendra fort au sortir de la trêve internationale. Beaucoup à Paris veulent voir Mika Godts prendre davantage d'importance dans la capitale.
Le PSG est clairement l'équipe à abattre cette saison en Ligue des champions. Il faut dire que le club de la capitale reste sur deux succès consécutifs dans la reine des compétitions européennes. Dans quelques semaines, du lourd attend les hommes de Luis Enrique, avec un déplacement sur la pelouse de Manchester City et la réception du FC Barcelone. Deux rencontres que Mika Godts veut absolument disputer. Le crack belge a récemment rejoint les rangs franciliens, mais peine pour le moment à débuter les rencontres. En attendant de retrouver la capitale, l'ancien joueur de l'Ajax en profite pour monter en puissance avec la Belgique.

Godts fait le show 

Ce vendredi soir, Godts a d'ailleurs marqué face à l'Italie lors de la victoire de son équipe de l'autre côté des Alpes. Une prestation et un but salués par les supporters et les observateurs du PSG, qui veulent décidément voir davantage le Belge de 21 ans. Sur X, notamment, les commentaires au sujet du natif de Tirlemont étaient nombreux :
« Il y a quelques années, j'ai décrit Mika Godts comme un mélange de Neymar et d'Eden Hazard. Ce soir, lors de ses débuts internationaux en équipe première, il a montré exactement pourquoi. Audacieux, créatif et un pur plaisir à regarder. » ; « Mika Godts, on tient vraiment un crack. Quel joueur exceptionnel. J'espère que Luis Enrique va lui donner sa chance comme titulaire. Il peut faire très mal. Il lui faut juste de la confiance et du temps, le reste, il l'a déjà. » ; « Ce joueur est un phénomène, il peut devenir l'un des meilleurs au monde. C'est sûrement lui, la vraie relève d'Eden Hazard. » ou encore « Mika Godts… qu'est-ce qu'on a entre les mains, les amis ».

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Il ne sera pas évident pour Mika Godts de faire rapidement oublier Bradley Barcola. Mais le Belge est un vrai talent et Luis Enrique a un plan précis pour lui. Il devra saisir la moindre opportunité au PSG pour marquer les esprits. Et les rencontres à enjeu vont commencer à pointer le bout de leur nez, notamment en Ligue des champions.
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C'est pour lui que certains veulent voir Tagliafico partir...

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Bref comme depuis au moins 2 ans c'est pas près d'avancer

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Il va vite faire oublier barcola !!!! Moi aussi je crois fort en lui.

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