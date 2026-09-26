Zidane

Mbappé ne sera pas remplacé, Zidane a tranché

Equipe de France26 sept. , 12:33
parJérôme Capton
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Au lendemain de la blessure de Kylian Mbappé, déjà reparti vers Madrid, Zinedine Zidane a tranché et le sélectionneur de l'équipe de France ne convoquera pas un attaquant supplémentaire.
Le coach des Bleus l'avait annoncé dès vendredi soir, Kylian Mbappé sera absent pour les trois rencontres au programme des Bleus à savoir en Belgique, puis deux fois au Stade de France contre l'Italie et une nouvelle fois la Belgique. La star tricolore souffre d'un souci au genou, et dès ce samedi il a repris le chemin de Madrid. Selon L'Equipe, Zinedine Zidane a finalement décidé de ne pas convoquer un nouvel attaquant afin de compenser l'absence du joueur madrilène.
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C'est quoi ce 'on' ? Tu es tout seul, ici.

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Les gens pensent qu en ayant Zidane sur le banc on va avoir onze zidane sur le terrain....Maradonna, Cruijf ou Platoche auraient été les plus grands sélectionneurs de l histoire donc....

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le PSG n'a pas besoin de lui , avec Ferran Torres il ont le bon AC

EdF : Nasri plaint Zidane, la France ne rêve plus

Samir a 100x raison. Zidane ne va pas régler le probleme avec une baguette magique. Il a lui meme constate le soucis, raison pour laquelle il a titularisé cherki dans un milieux a 3 en relayeur et quil a pris cunha dans sa liste. Il veut apporter de la technique et de la vista a son milieu. Les joueurs ne vont pas se transformer parceque cest Zidane, par contre il peut faire des choix de joueur différent , a des postes différents, quit a faire polémiquer. Mais au moins il fait des choix et essaie, pour ma part cest ce que jattend.

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Il n'a pas été trop mal contre Anderlecht , à voir avec les prochains matchs

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