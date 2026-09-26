Mbappé ne sera pas remplacé, Zidane a tranché

C'est quoi ce 'on' ? Tu es tout seul, ici.
Les gens pensent qu en ayant Zidane sur le banc on va avoir onze zidane sur le terrain....Maradonna, Cruijf ou Platoche auraient été les plus grands sélectionneurs de l histoire donc....
le PSG n'a pas besoin de lui , avec Ferran Torres il ont le bon AC
Samir a 100x raison. Zidane ne va pas régler le probleme avec une baguette magique. Il a lui meme constate le soucis, raison pour laquelle il a titularisé cherki dans un milieux a 3 en relayeur et quil a pris cunha dans sa liste. Il veut apporter de la technique et de la vista a son milieu. Les joueurs ne vont pas se transformer parceque cest Zidane, par contre il peut faire des choix de joueur différent , a des postes différents, quit a faire polémiquer. Mais au moins il fait des choix et essaie, pour ma part cest ce que jattend.
Il n'a pas été trop mal contre Anderlecht , à voir avec les prochains matchs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
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|10
|5
|3
|1
|1
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|4
|4
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|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|6
|5
|1
|7
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|10
|0
|6
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|3
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|9
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|7
|12
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|8
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|9
|-2
|5
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|1
|2
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|-3
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|5
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|1
|3
|9
|9
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|1
|1
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|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Sur sa frappe victorieuse, Kylian Mbappé s’est blessé au genou. Il souffre d’une lésion tendineuse et est forfait pour la suite du rassemblement. Bon rétablissement Kylian 💙