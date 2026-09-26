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PSG : Le futur stade repoussé à la Saint-Glinglin

PSG26 sept. , 13:30
parClaude Dautel
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Le Paris Saint-Germain prend son temps concernant son futur stade. Alors qu'une décision devait intervenir en septembre, les champions d'Europe ont repoussé leur choix à l'année prochaine.
Massy, Poissy ou Parc des Princes, le PSG a réduit à trois les options pour la construction d'un nouveau stade. Mais les mois passent et Nasser Al-Khelaifi semble avoir du mal à faire son choix. Depuis le mois d'avril dernier, et le changement intervenu à la mairie de Paris, la possibilité de voir le club de la capitale rester au Parc, dans une version agrandie et modernisée, a pris de l'ampleur. Mais, à en croire Le Parisien, cela n'a pas du tout éteint la concurrence. En effet, deux comités de pilotage sont prévus à Poissy le 13 octobre, puis à Massy le 16 octobre. La même chose pourrait avoir lieu à Paris dans les jours qui suivent.

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« Le PSG souhaite disposer d’un maximum d’informations d’ici à la fin de l’automne afin de pouvoir avancer vers un choix définitif. Tout sera pris en compte : non seulement le coût de construction, mais aussi l’impact économique, écologique, la capacité des transports en commun ou encore les recours possiblement envisagés par les opposants », précise Laurent Perrin, responsable de la rubrique PSG pour le quotidien régional. Autrement dit, aucune décision finale ne sera prise en septembre comme cela avait été indiqué au printemps dernier.

Aucun choix ne fait l'unanimité à Paris

Si le Paris Saint-Germain hésite autant, c'est que ce projet va coûter près d'un milliard d'euros et qu'il va engager l'avenir du club pour des dizaines d'années. Et c'est une évidence, pour l'instant Massy, Poissy et le Parc des Princes ont des avantages...et des inconvénients. Aucant projet ne fait l'unanimité, et c'est bien cela qui oblige Nasser Al-Khelaifi à prendre son temps. Et probablement plus que le patron du PSG ne le pensait, puisque l'on parle désormais de 2027 pour un choix final. Ce qui repousse d'autant le début des travaux. Autrement dit, ce ne sera pas demain que les supporters parisiens quitteront le Parc des Princes, ce dont ils ne seront pas peinés. Car les sondages le confirment, les fans du PSG veulent plus que tout rester dans le stade de la porte de Saint-Cloud.
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Samir a 100x raison. Zidane ne va pas régler le probleme avec une baguette magique. Il a lui meme constate le soucis, raison pour laquelle il a titularisé cherki dans un milieux a 3 en relayeur et quil a pris cunha dans sa liste. Il veut apporter de la technique et de la vista a son milieu. Les joueurs ne vont pas se transformer parceque cest Zidane, par contre il peut faire des choix de joueur différent , a des postes différents, quit a faire polémiquer. Mais au moins il fait des choix et essaie, pour ma part cest ce que jattend.

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