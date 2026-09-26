Vente de l'OM, McCourt refuse toutes offres

Tandis que le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux sont en passe d'être vendus, l'Olympique de Marseille reste dans les mains de Frank McCourt. Et les sources marseillaises confirment que toutes les rumeurs sur la cession imminente de l'OM sont fausses.

Évidemment, la situation de l'OM ne peut pas être comparée avec Bordeaux, relégué en Régional, ou avec le FC Nantes, qui évolue en Ligue 2, mais il n'empêche que l'avenir du club phocéen suscite bien des interrogations. Cette année, Frank McCourt a décidé de virer Pablo Longoria, coupable selon lui de plomber les finances de son club, et dans la foulée, l'homme d'affaires américain a imposé au nouveau président de l'OM, Stéphane Richard, de ne recruter aucun joueur lors de ce mercato. De quoi nourrir un peu plus les rumeurs sur une remise à plat des finances de Marseille avant de procéder à une vente. Un loup de mer qui existe depuis désormais plus de cinq ans, même si cela a été plusieurs fois démenti par Frank McCourt en personne. Et du côté de Football Club de Marseille, très attentif à ce dossier, on ne croit pas à une cession imminente.

McCourt n'est pas vendeur, l'OM le sait

Autour de l’OM, les rumeurs de vente existent depuis plusieurs années et reviennent régulièrement, notamment avec les spéculations autour d’investisseurs du Moyen-Orient. Mais à ce jour, aucune offre officielle, aucun accord de principe et aucun processus de cession comparable à Bordeaux ou Nantes n’ont été rendus publics. Frank McCourt resterait au contraire déterminé à conserver le club, tout en cherchant à réduire son exposition financière et à trouver de nouvelles ressources (...) Dans un football français où plusieurs institutions changent ou pourraient bientôt changer de propriétaire, l’OM reste donc pour l’instant dans une situation différente : beaucoup de rumeurs, mais aucun processus de vente concret », précise Selon nos confrères phocéens, le Bostonien n'a pas du tout en tête de vendre l'Olympique de Marseille. «», précise FCM

Frank McCourt n'attend qu'une chose, c'est la possible venue d'un actionnaire minoritaire. Mais, là encore, le propriétaire de l'Olympique de Marseille ne bradera pas des parts dans un club où il a largement investi depuis son rachat à Margarita Louis-Dreyfus en 2016. Les rumeurs sont donc une nouvelle fois balayées d'un revers de la main, et c'est avec l'argent de l'Américain que l'OM devra s'en sortir sportivement.