Manchester City a triché, Haaland trouve une porte de sortie

Erling Haaland se plaît bien à Manchester City. Mais la situation floue qui règne autour du club pourrait le pousser à partir.

Manchester City risque gros en Angleterre. Ces dernières heures, le club anglais a en effet été reconnu coupable de 114 des 115 charges qui lui étaient reprochées concernant des manquements au fair-play financier. La formation de Premier League fera appel, mais en cas de condamnation définitive, elle pourrait être contrainte de vendre certains de ses meilleurs éléments. Forcément, les stars de Manchester City commencent à se poser des questions, même si la confiance reste de mise envers la direction. Erling Haaland est notamment annoncé sur le départ. Le Norvégien plaît à pas mal de formations, qui pourraient enfin passer à l'action.

Haaland, un avenir flou à Manchester City

D'après les informations de The Athletic, les peines encourues par le club anglais vont d'amendes financières ou de simples avertissements à un retrait de points, voire à une exclusion de la Premier League. Erling Haaland est un joueur très courtisé, mais il pourrait l'être encore davantage après l'annonce de la culpabilité de Manchester City. Pour rappel, la star norvégienne est sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2034. Sport précise que l'attaquant ne dispose d'aucune clause libératoire dans son contrat avec Manchester City en cas de relégation, ni dans aucune autre circonstance.

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