Manchester City a triché, Haaland trouve une porte de sortie
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Manchester City a triché, Haaland trouve une porte de sortie

Mercato26 sept. , 14:00
parHadrien Rivayrand
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Erling Haaland se plaît bien à Manchester City. Mais la situation floue qui règne autour du club pourrait le pousser à partir.
Manchester City risque gros en Angleterre. Ces dernières heures, le club anglais a en effet été reconnu coupable de 114 des 115 charges qui lui étaient reprochées concernant des manquements au fair-play financier. La formation de Premier League fera appel, mais en cas de condamnation définitive, elle pourrait être contrainte de vendre certains de ses meilleurs éléments. Forcément, les stars de Manchester City commencent à se poser des questions, même si la confiance reste de mise envers la direction. Erling Haaland est notamment annoncé sur le départ. Le Norvégien plaît à pas mal de formations, qui pourraient enfin passer à l'action.

Haaland, un avenir flou à Manchester City 

D'après les informations de The Athletic, les peines encourues par le club anglais vont d'amendes financières ou de simples avertissements à un retrait de points, voire à une exclusion de la Premier League. Erling Haaland est un joueur très courtisé, mais il pourrait l'être encore davantage après l'annonce de la culpabilité de Manchester City. Pour rappel, la star norvégienne est sous contrat avec les Citizens jusqu'en 2034. Sport précise que l'attaquant ne dispose d'aucune clause libératoire dans son contrat avec Manchester City en cas de relégation, ni dans aucune autre circonstance.

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La réaction de Manchester City, coupable de 114 infractionsLa réaction de Manchester City, coupable de 114 infractions
Cependant, en cas de demande officielle de départ de la part de Manchester City, Haaland pourrait quitter le navire aux alentours de 2030. Son prix de départ diminuera à mesure que la fin de son contrat approcherait. Erling Haaland ne manque pas de prétendants et plusieurs cadors européens pourraient tenter leur chance. Si une porte venait à s'ouvrir, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain pourraient rapidement se positionner pour formuler une offre conséquente au natif de Leeds.
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C'est quoi ce 'on' ? Tu es tout seul, ici.

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Les gens pensent qu en ayant Zidane sur le banc on va avoir onze zidane sur le terrain....Maradonna, Cruijf ou Platoche auraient été les plus grands sélectionneurs de l histoire donc....

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le PSG n'a pas besoin de lui , avec Ferran Torres il ont le bon AC

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Samir a 100x raison. Zidane ne va pas régler le probleme avec une baguette magique. Il a lui meme constate le soucis, raison pour laquelle il a titularisé cherki dans un milieux a 3 en relayeur et quil a pris cunha dans sa liste. Il veut apporter de la technique et de la vista a son milieu. Les joueurs ne vont pas se transformer parceque cest Zidane, par contre il peut faire des choix de joueur différent , a des postes différents, quit a faire polémiquer. Mais au moins il fait des choix et essaie, pour ma part cest ce que jattend.

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Il n'a pas été trop mal contre Anderlecht , à voir avec les prochains matchs

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