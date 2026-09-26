Deschamps « à la poubelle », il exige du respect

C est marrant les médias, il y a deux jours, Morton n était pas la priorité de Liverpool et maintenant c est le cas !! Si Lyon a besoin de vendre, si Morton est d accord, si les planètes sont alignées, et si et si et si... Mdrr
ce mec passe son temps à rabaisser notre club, à manquer de respect à notre club, à nos joueurs..il fait cela quotidiennement, il laisse plus de commentaires que l'ensembles des Parisiens sur ce site ! Et toi tu viens m'exliquer qu'il faudrait que je respectes ce déchet qui insulte notre club? Si il veut du respect, qu'il commence par se comporter de manièr respectable... Tu viens pas réclamer le respect quand ta vie consiste à faire chier les gens... De part son comportement, ca taré a perdu tout droit au respect...qu'il assume le fait que sa pauvre vie consiste à provoquer !!
On a bien vu la geule du PSG quand Monsieur est parti... Et t'es pas au courant que je suis avant que Moulard arrive, le réal enchainait les ldc.... Comme quoi on peut facilement gagner des trophées sans ce joueur :)
Dur à comprendre autant d écart
C'est pour lui que certains veulent voir Tagliafico partir...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
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|5
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|3
|7
|12
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|5
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|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
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|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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