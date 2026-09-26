Deschamps « à la poubelle », il exige du respect

Deschamps « à la poubelle », il exige du respect

Equipe de France26 sept. , 16:00
parClaude Dautel
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L'équipe de France a irrévocablement tourné la page Didier Deschamps avec la victoire vendredi soir des Bleus face à la Turquie. Mais même si Zinedine Zidane fait l'unanimité, le comportement de certains observateurs à l'encontre de l'ancien sélectionneur choque.
Zidane par ci, Zidane par là, les débuts de Zizou comme sélectionneur de l'équipe de France font forcément la Une ce samedi. La venue du légendaire champion du monde 1998 sur le banc des Bleus était attendue depuis des années, y compris par des gens qui masquaient de plus en plus mal leur souhait de voir Didier Deschamps partir.
Face à cette situation, et s'il ne veut pas du tout remettre en cause le choix de Zinedine Zidane comme sélectionneur, Vincent Moscato est monté au créneau. Pour l'ancien rugbyman, et animateur d'un talk-show à son nom sur RMC, il ne faudrait tout de même pas être trop ingrat avec Didier Deschamps et le pousser déjà dans les oubliettes du football. Et dans son style si particulier, Vincent Moscato a remis les choses au points.

Deschamps a fait honneur à la France

« Comme toujours, on oublie tout, on jette tout à la poubelle, on est trop dans l'enthousiasme. De l'enthousiasme, pourquoi ? Qu'on soit dans le respect, qu'on soit heureux que Zizou soit entraîneur, on l'attendait, bien sûr. Maintenant, les journalistes, ceux qui vont l'interviewer : du calme, du calme ! Parce qu'il faut respecter celui qui était là, qui a fait deux finales de championnat du monde, qui a été champion du monde, qui a été un entraîneur exceptionnel, qui a été un entraîneur en club exceptionnel et un entraîneur hors du commun ! On me parle du beau jeu ? Mais le beau jeu, c'est une chimère ! C'est quelque chose que tu n'attrapes pas, c'est impalpable ! Ça n'existe pas le beau jeu ! Mais arrêtez ! Arrêtez ! Deschamps c'était le mec le plus respectable qu'il y ait en tant qu'entraîneur », a rappelé l'ancien international français.
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C est marrant les médias, il y a deux jours, Morton n était pas la priorité de Liverpool et maintenant c est le cas !! Si Lyon a besoin de vendre, si Morton est d accord, si les planètes sont alignées, et si et si et si... Mdrr

Mbappé sauve les débuts de Zidane en Bleu

ce mec passe son temps à rabaisser notre club, à manquer de respect à notre club, à nos joueurs..il fait cela quotidiennement, il laisse plus de commentaires que l'ensembles des Parisiens sur ce site ! Et toi tu viens m'exliquer qu'il faudrait que je respectes ce déchet qui insulte notre club? Si il veut du respect, qu'il commence par se comporter de manièr respectable... Tu viens pas réclamer le respect quand ta vie consiste à faire chier les gens... De part son comportement, ca taré a perdu tout droit au respect...qu'il assume le fait que sa pauvre vie consiste à provoquer !!

Kylian Mbappé blessé, le Real Madrid est fou de rage

On a bien vu la geule du PSG quand Monsieur est parti... Et t'es pas au courant que je suis avant que Moulard arrive, le réal enchainait les ldc.... Comme quoi on peut facilement gagner des trophées sans ce joueur :)

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Dur à comprendre autant d écart

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C'est pour lui que certains veulent voir Tagliafico partir...

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