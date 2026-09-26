EdF : Nasri plaint Zidane, la France ne rêve plus

L'équipe de France a pris le meilleur sur la Turquie ce vendredi soir pour la grande première de Zinédine Zidane. Mais Samir Nasri demande bien plus aux Bleus.

'équipe de France a fait le travail ce vendredi en Turquie pour repartir avec les trois points de la victoire. Les Bleus ont attendu la seconde période et un but de Kylian Mbappé pour faire la différence. La grande première de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France était très attendue. L'ancien du Real Madrid est apparu satisfait de la performance de ses troupes, surtout après avoir effectué quelques tests pendant la rencontre. Mais pour Samir Nasri, le fond de jeu est encore trop brouillon pour rêver.

Nasri encore loin d'être convaincu

Sur le plateau de Canal+, le consultant a en effet donné un avis clair sur le style de jeu de l'équipe de France : « Il ne faut surtout pas amener l'Espagne dans un débat. L'Espagne, c'est une philosophie de jeu de gamins. Ils savent tous jouer en équipe, peu importe si tu changes tous les joueurs ou le sélectionneur. C'est leur identité.

La France n'a pas d'identité de jeu. Les Anglais non plus. Ils changent de sélectionneur et ont les mêmes problèmes que la France. La génération qu'on a a du talent, mais on n'a pas de milieux capables de servir les mecs devant. (...) On ne décide pas du sort du match. Je vais attendre avec Zidane. Il a des joueurs à disposition, mais ça va être compliqué au milieu de terrain. »

L'équipe de France devra rapidement recharger les batteries, car une autre rencontre arrive. Ce sera face à la Belgique lundi soir. Les Diables Rouges sortent d'une belle victoire en Italie et auront à cœur de faire mal aux hommes de Zinédine Zidane, qui devront en plus faire sans Kylian Mbappé, sorti sur blessure face à la Turquie et qui devrait être éloigné des terrains pendant encore quelques semaines.