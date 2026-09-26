Il fait paniquer l'OL, Fonseca lui offre une nouvelle chance

le PSG n'a pas besoin de lui , avec Ferran Torres il ont le bon AC
Samir a 100x raison. Zidane ne va pas régler le probleme avec une baguette magique. Il a lui meme constate le soucis, raison pour laquelle il a titularisé cherki dans un milieux a 3 en relayeur et quil a pris cunha dans sa liste. Il veut apporter de la technique et de la vista a son milieu. Les joueurs ne vont pas se transformer parceque cest Zidane, par contre il peut faire des choix de joueur différent , a des postes différents, quit a faire polémiquer. Mais au moins il fait des choix et essaie, pour ma part cest ce que jattend.
Il n'a pas été trop mal contre Anderlecht , à voir avec les prochains matchs
Comment jugé une équipe sur " un champs de patate " ?
Ce dossier semble interminable... Ils sont payés au temps passé les décisionnaires ? 😅
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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