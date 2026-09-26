Il fait paniquer l'OL, Fonseca lui offre une nouvelle chance
Mohamed Ouedraogo

Il fait paniquer l'OL, Fonseca lui offre une nouvelle chance

OL26 sept. , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL a recruté Mohamed Ouedraogo cet été lors du mercato. Mais l'arrière gauche de 23 ans peine pour le moment à convaincre dans le Rhône.
À Lyon, tout va plutôt bien en ce début de saison. Le dernier mercato estival aura été plutôt bien géré, malgré des problèmes financiers encore bien présents. Parmi les joueurs qui ont récemment débarqué dans le Rhône figure Mohamed Ouedraogo. Le défenseur est arrivé en provenance du club autrichien du SCR Altach. Beaucoup étaient curieux de voir ce que le Burkinabé allait donner sur son couloir gauche. Malheureusement pour lui, il n'a que très peu convaincu jusqu'à présent lors de ses apparitions sous la tunique de l'OL. Une situation inquiétante pour certains, même si Paulo Fonseca se veut tout de même rassurant avec Ouedraogo.

Ouedraogo, l'OL reste serein mais...

Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle que l'entraîneur lyonnais croit beaucoup en son potentiel. Le Lusitanien sait que son joueur aura besoin de temps, lui qui est arrivé d'une équipe modeste de première division autrichienne. Jean-Marc Chanelet indique notamment à son sujet : « Il tâtonne pour trouver sa place et ses automatismes. Il doit assimiler les combinaisons, les systèmes de jeu, les compensations... C'est difficile de le juger sur si peu de minutes, attendons avant de dresser un vrai constat. La cellule de recrutement s'est peu trompée dernièrement, alors s'il est là, c'est qu'ils ont décelé quelque chose, un potentiel intéressant. »

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À Ouedraogo de rapidement convaincre lors du retour de l'OL après la trêve internationale. Paulo Fonseca croit en lui, ce qui est un bon début pour s'épanouir à Lyon. Mais les supporters sont exigeants et veulent voir des joueurs au niveau et capables d'apporter une belle plus-value dans une saison qui sera à rallonge pour les Lyonnais. Abner et Nicolas Tagliafico sont toujours là et concurrencent Ouedraogo. Mais depuis son arrivée, le défenseur a déjà disputé cinq matchs toutes compétitions confondues. Une preuve du potentiel que lui voit son entraîneur.
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Samir a 100x raison. Zidane ne va pas régler le probleme avec une baguette magique. Il a lui meme constate le soucis, raison pour laquelle il a titularisé cherki dans un milieux a 3 en relayeur et quil a pris cunha dans sa liste. Il veut apporter de la technique et de la vista a son milieu. Les joueurs ne vont pas se transformer parceque cest Zidane, par contre il peut faire des choix de joueur différent , a des postes différents, quit a faire polémiquer. Mais au moins il fait des choix et essaie, pour ma part cest ce que jattend.

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