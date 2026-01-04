ASSE : Un transfert à 30 ME pousse Stassin au départ

En difficulté avec l’ASSE en Ligue 2 cette saison, Lucas Stassin espère toujours partir pour jouer dans un championnat majeur européen. La Lazio Rome, qui s’apprête à perdre son attaquant Valentin Castellanos, est très intéressée par le transfert du buteur belge de 21 ans.

Il Messaggero. Révélation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 l’an passé, Lucas Stassin peine à assumer son statut depuis la relégation des Verts en deuxième division. Auteur de seulement 4 buts en championnat, l’attaquant belge aimerait évoluer à un niveau plus élevé. Ses envies de départ n’ont pas abouti à un transfert l’été dernier, mais l’ancien joueur de Westerlo espère toujours obtenir un bon de sorte en ce mois de janvier. Sous contrat jusqu’en 2028, Lucas Stassin est toujours aussi convoité malgré six mois décevants en Ligue 2. Le club le plus chaud sur le dossier de l’attaquant des Verts à ce jour est la Lazio Rome, selon les informations du média italien

Et pour cause, le club transalpin souhaite recruter un attaquant cet hiver pour compenser le départ de Valentin Castellanos à West Ham pour 30 millions d’euros. La Lazio vient donc de récupérer un gros chèque et il faudra certainement débourser tout autant, si ce n’est plus, pour convaincre l’ASSE de lâcher Lucas Stassin en cours de saison. Pour rappel, les Verts avaient refusé plus de 40 millions d’euros du Paris FC l’été dernier, preuve que Kilmer Sport est prêt à tout pour conserver ses meilleurs éléments afin de se donner les chances de remonter dès la fin de la saison 2025-2026 en Ligue 1.

Une grosse offensive de la Lazio cet hiver ?

Reste à voir si la Lazio se montrera suffisamment convaincante pour obtenir le feu vert du joueur, dans un premier temps, et ensuite de l’ASSE. Le club stéphanois sait qu’il sera attaqué sur ce mercato hivernal puisque son autre joueur majeur en attaque, Zuriko Davitashvili, suscite lui aussi des convoitises. Et comme le Belge, l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux ne cracherait pas sur un départ pour retrouver un championnat du top 5 européen lors de la seconde partie de saison. Même si le concernant, ses prestations avec Saint-Etienne sont abouties en Ligue 2 avec 8 buts inscrits en 15 matchs depuis le début de la saison.