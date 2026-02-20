ICONSPORT_227934_0269

Le PSG supplie Kylian Mbappé

Kylian Mbappé20 févr. , 8:00
parGuillaume Conte
Le litige entre le PSG et Kylian Mbappé est en train de se terminer. Mais la touche finale fait encore l'objet de discussions et le club de la capitale aimerait un geste de la part de son ancien attaquant.
Le PSG a une dette envers Kylian Mbappé, et espère négocier la fin de son règlement contre une petite faveur. Juste avant le passage à l’année 2026, le club de la capitale a été condamné à payer les salaires non versés au meilleur buteur de son histoire lors de sa dernière année de contrat. Si le PSG s’est exécuté sur les 55 millions d’euros correspondant aux salaires non versés, il manquait encore le complément, à savoir 6 ME de congés payés et intérêts. Pour ne pas avoir réussi à régler ses dettes, le champion d’Europe a reçu la visite d’huissiers, ce qui l’a incité à régler 4 ME supplémentaires. Il ne reste donc plus que 2 ME à verser pour que les comptes soient bons.

Le PSG à la merci de Kylian Mbappé

Mais le club dirigé par l’Emir du Qatar tente d’avoir une dernière exigence avant de régler la fin de sa dette envers l’attaquant désormais au Real Madrid. Avant de faire le dernier virement, le PSG aimerait que Kylian Mbappé renonce à l’une des décisions du jugement, révèle L’Equipe ce vendredi. Celle de publier sur son site Internet l’intégralité du jugement pendant un mois, sur la page d’accueil. Une publication qui serait vue comme une honte par Paris, qui verrait s’afficher le fait qu’il n’a pas respecté la loi et n’a pas payé son employé pendant plusieurs mois, écrit en noir sur blanc et donc visible par tous les internautes.
L’Equipe assure que des discussions sont en cours sur ce sujet, mais que cela ne semble pas porter ses fruits. Résultat, tant que le dernier virement n’est pas effectué, le PSG prend le risque de voir de nouveau des huissiers débarquer pour réclamer ce qui n’a pas été perçu par Kylian Mbappé.
Il reste à savoir désormais si l’attaquant français, qui va de toute façon toucher la fin de la somme due par le PSG puisque le jugement des prud’hommes est exécutoire, fera un geste pour calmer le jeu en renonçant à son droit de publier intégralement le jugement sur le site web du club de la capitale. Cela en dira certainement beaucoup sur la façon dont cette histoire peu glorieuse se termine.

