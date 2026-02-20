TV : PSG - Metz, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Après avoir redonné le fauteuil de leader à Lens la semaine passée, le Paris Saint-Germain va tenter de se rattraper face à Metz au Parc des Princes.

Quelle heure pour PSG - Metz ?

samedi 21 février à 21h05 au Parc des Princes. L’arbitre sera Abdelatif Kherradji. Assez loin de son meilleur niveau, celui qui lui a permis de remporter la Ligue des Champions en 2025, le club de la capitale française est clairement sur courant alternatif cette saison. Capable du meilleur comme du pire, le PSG reste sur une défaite contre Rennes en championnat (1-3). Autant dire que Paris va devoir réagir en battant Metz ce week-end. Cette rencontre se disputera ceau Parc des Princes. L’arbitre sera Abdelatif Kherradji.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Metz ?

À l’image de la majorité des matchs du championnat de France cette saison, cette rencontre entre Paris et Metz sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - Metz :

Repassé deuxième de la L1, avec un point de retard sur Lens, à l’issue de la 22e journée, le PSG aimerait reprendre la tête ce week-end. Mais pour cela, Paris va devoir battre Metz alors que les joueurs parisiens ont la tête à la Ligue des Champions, après leur victoire 3-2 à Monaco lors du barrage aller. Pour ce match, Luis Enrique fera probablement tourner son effectif en vue du match européen de mercredi prochain, tout en étant privé de Ruiz ou Mayulu.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Lucas Hernandez - Lee, Vitinha, Neves - Barcola, Ramos, Désiré Doué.

Bon dernier du championnat de France avec quatre points de retard sur le barragiste, Auxerre, Metz vit une saison très compliquée. Incapable de gagner le moindre match depuis novembre 2025, le club grenat se déplacera sur la pelouse de Paris avec l’envie de faire un exploit. Pour ce match, l’entraîneur Benoît Tavenot fera sans Guerti, Lawson, Mangondo, Stambouli, Sy ou Traoré.

La compo probable de Metz : Fischer - Kouao, Sané, Mboula, Ballo-Touré - Deminguet, Hein - Abuashvili, Munongo, Tsitaishvili - Diallo.