ICONSPORT_278257_0666
Vitinha (PSG)

TV : PSG - Metz, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 120 févr. , 7:30
parAlexis Rose
0
Après avoir redonné le fauteuil de leader à Lens la semaine passée, le Paris Saint-Germain va tenter de se rattraper face à Metz au Parc des Princes.

Quelle heure pour PSG - Metz ?

Assez loin de son meilleur niveau, celui qui lui a permis de remporter la Ligue des Champions en 2025, le club de la capitale française est clairement sur courant alternatif cette saison. Capable du meilleur comme du pire, le PSG reste sur une défaite contre Rennes en championnat (1-3). Autant dire que Paris va devoir réagir en battant Metz ce week-end. Cette rencontre se disputera ce samedi 21 février à 21h05 au Parc des Princes. L’arbitre sera Abdelatif Kherradji.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Metz ?

À l’image de la majorité des matchs du championnat de France cette saison, cette rencontre entre Paris et Metz sera diffusée sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - Metz :

Repassé deuxième de la L1, avec un point de retard sur Lens, à l’issue de la 22e journée, le PSG aimerait reprendre la tête ce week-end. Mais pour cela, Paris va devoir battre Metz alors que les joueurs parisiens ont la tête à la Ligue des Champions, après leur victoire 3-2 à Monaco lors du barrage aller. Pour ce match, Luis Enrique fera probablement tourner son effectif en vue du match européen de mercredi prochain, tout en étant privé de Ruiz ou Mayulu.

Lire aussi

LdC : Le PSG mate Monaco dans un match fouLdC : Le PSG mate Monaco dans un match fou
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Lucas Hernandez - Lee, Vitinha, Neves - Barcola, Ramos, Désiré Doué.
Bon dernier du championnat de France avec quatre points de retard sur le barragiste, Auxerre, Metz vit une saison très compliquée. Incapable de gagner le moindre match depuis novembre 2025, le club grenat se déplacera sur la pelouse de Paris avec l’envie de faire un exploit. Pour ce match, l’entraîneur Benoît Tavenot fera sans Guerti, Lawson, Mangondo, Stambouli, Sy ou Traoré.
La compo probable de Metz : Fischer - Kouao, Sané, Mboula, Ballo-Touré - Deminguet, Hein - Abuashvili, Munongo, Tsitaishvili - Diallo.

Ligue 1

21 février 2026 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Metz
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_160468_0042
PSG

Mbappé a mal compté, le PSG a tout payé

ICONSPORT_343794_0042
Info

Neymar annonce déjà sa future retraite

ICONSPORT_286582_0521
Ligue 1

Un match de Ligue 1 reporté ce week-end ?

ICONSPORT_351491_0020
OM

OM : Le premier groupe d’Habib Beye dévoilé

Fil Info

20 févr. , 11:20
Mbappé a mal compté, le PSG a tout payé
20 févr. , 11:00
Neymar annonce déjà sa future retraite
20 févr. , 10:40
Un match de Ligue 1 reporté ce week-end ?
20 févr. , 10:30
OM : Le premier groupe d’Habib Beye dévoilé
20 févr. , 10:20
LOSC : Genesio même pas viré là, il s'étonne
20 févr. , 10:00
L’OM en crise, Brest explose de rire
20 févr. , 9:40
Pronostics Lens – Monaco : toutes les infos et cotes à connaitre
20 févr. , 9:20
Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME
20 févr. , 9:00
Indice UEFA : Lille met la France dans la sauce

Derniers commentaires

PSG : Bradley Barcola, deux géants de Premier League en rêvent

oauais c'est logique vu que ces scribouillards ecrivent n'importe quoi

Le PSG supplie Kylian Mbappé

tu es surtout un bon raciste

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading