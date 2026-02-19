Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 24e journée

Ligue 220 févr. , 00:00
parAlexis Rose
0
24e journée de Ligue 2 :
Vendredi 20 février
20h00 : FC Annecy - Red Star FC (sur beIN Sports Max 4)
AS Nancy Lorraine - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 8)
Rodez Aveyron Football - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 6)
US Boulogne - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 7)
USL Dunkerque - Bastia (sur beIN Sports Max 5)
Samedi 21 février
14h00 : Troyes - Pau FC (sur beIN Sports 1)
Stade de Reims - Amiens SC (sur beIN Sports 2)
20h00 : AS Saint-Etienne - Stade Lavallois (sur beIN Sports 1)
Lundi 23 février
20h45 : Le Mans FC - En Avant Guingamp (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
42231265342212
2
Reims
40231175372314
3
Saint-Étienne
40231247392811
4
Le Mans
3923109429236
5
Dunkerque
37231076392415
Tout afficher
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée

ICONSPORT_351491_0041
Ligue 1

TV : Brest - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats des barrages aller

Fil Info

20 févr. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée
19 févr. , 23:30
TV : Brest - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
19 févr. , 22:57
CL : Programme TV et résultats des barrages aller
19 févr. , 22:56
EL : Le LOSC tombe sous les coups de Belgrade
19 févr. , 22:56
EL : Programme TV et résultats des barrages aller
19 févr. , 22:30
Il quitte l’OM en pleine fracas, il s’est régalé
19 févr. , 22:00
Deux retours importants à l’OL avant Strasbourg
19 févr. , 21:40
ASSE : Mauvaise nouvelle avant Laval

Derniers commentaires

OM : La démission de Benatia, les joueurs étaient ravis

C'est se que j'avais entendu qu'il y avait pas mal de tension entre une partie des joueurs et Benatia.

Deux retours importants à l’OL avant Strasbourg

On doit faire durer cette serie de victoires. Je pense que les joueurs sont déterminé pour au moins battre le record du club.

Deux retours importants à l’OL avant Strasbourg

Je crois qu'il reprend aujourd'hui Vendredi.

Habib Beye, Rennes devrait lui dire merci

Avec Beye... plus dure sera la chute pour l'OM.

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

Fonseca n'a jamais dit ça mais certains journalopes aiment allumer des étincelles entre certains clubs qui se respectent. Même si beaucoup d'éléments et de mauvaises gestions des anciennes directions ont fait que l'OL a quitté depuis longtemps le très haut niveau, la mentalité et les valeurs dans l'environnement du PSG est très proche des nôtres. Espérons que ce qu'on voit aujourd'hui à l'OL soit enfin une bonne recette pour retrouver progressivement les sommets de la ligue 1 et de l'Europe et puisse être prochainement LE concurrent sérieux du PSG pour le bien de la ligue 1. Je ne vois ni Paris ni Lens perdre beaucoup de points alors si on finit 3ème devant les sardines c'est le principal et pourquoi pas un titre en CDF ou en Europa ce serait magnifique. Et puis si on obtient aucun des deux cela n'empêchera en rien que je serais hyper fier de ce qu'à fait renaître ce collectif après tant d'années et du boulot monstre de cette nouvelle direction qui finira par payer j'en suis convaincu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading