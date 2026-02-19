L2 : Programme TV et résultats de la 24e journée

24e journée de Ligue 2 :

Vendredi 20 février

20h00 : FC Annecy - Red Star FC (sur beIN Sports Max 4)

AS Nancy Lorraine - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 8)

Rodez Aveyron Football - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 6)

US Boulogne - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 7)

USL Dunkerque - Bastia (sur beIN Sports Max 5)

Samedi 21 février

14h00 : Troyes - Pau FC (sur beIN Sports 1)

Stade de Reims - Amiens SC (sur beIN Sports 2)

20h00 : AS Saint-Etienne - Stade Lavallois (sur beIN Sports 1)

Lundi 23 février

20h45 : Le Mans FC - En Avant Guingamp (sur beIN Sports 1)