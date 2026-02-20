ICONSPORT_351605_0170

Indice UEFA : Lille met la France dans la sauce

Coupe d'Europe20 févr. , 9:00
parGuillaume Conte
La défaite surprise de Lille face à l’Etoile Rouge de Belgrade coûte très cher au football français.
Dans une très mauvaise passe actuellement, le LOSC espérait un retour au premier plan avec les barrages de l’Europa League. Mais ce jeudi soir, à domicile, Lille a perdu face à l’Etoile Rouge de Belgrade, dans un match où le 1-0 concédé paraissait parfois être une bonne opération tant les Serbes ont eu des occasions de doubler la mise. Avant le match retour de la semaine prochaine, les Dogues inquiètent énormément. Une élimination à ce stade ferait très mal, pour les Nordistes comme pour la France.
Les clubs tricolores ont déjà perdu l’OM et Nice en route, et voir Lille abandonner réduirait grandement les chances de faire une saison correcte. En effet, avec cette défaite, Lille a coûté cher puisque la France s’est de nouveau fait doubler par la Pologne, dont les représentants marquent des points en Conférence League. La France est de nouveau 7e du classement de cette saison.
Un club français sera déjà éliminé la semaine prochaine en raison de la confrontation entre le PSG et Monaco, et ne voir que trois formations évoluer au printemps (PSG ou Monaco, Lyon et Strasbourg) ferait en tout cas très mal à l’indice UEFA tricolore.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

