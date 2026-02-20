Indice UEFA : Lille met la France dans la sauce

La défaite surprise de Lille face à l’Etoile Rouge de Belgrade coûte très cher au football français.

Dans une très mauvaise passe actuellement, le LOSC espérait un retour au premier plan avec les barrages de l’Europa League. Mais ce jeudi soir, à domicile, Lille a perdu face à l’Etoile Rouge de Belgrade, dans un match où le 1-0 concédé paraissait parfois être une bonne opération tant les Serbes ont eu des occasions de doubler la mise. Avant le match retour de la semaine prochaine, les Dogues inquiètent énormément. Une élimination à ce stade ferait très mal, pour les Nordistes comme pour la France.

Les clubs tricolores ont déjà perdu l’OM et Nice en route, et voir Lille abandonner réduirait grandement les chances de faire une saison correcte. En effet, avec cette défaite, Lille a coûté cher puisque la France s’est de nouveau fait doubler par la Pologne, dont les représentants marquent des points en Conférence League. La France est de nouveau 7e du classement de cette saison.

Un club français sera déjà éliminé la semaine prochaine en raison de la confrontation entre le PSG et Monaco, et ne voir que trois formations évoluer au printemps (PSG ou Monaco, Lyon et Strasbourg) ferait en tout cas très mal à l’indice UEFA tricolore.