ICONSPORT_351491_0002

OM : Le procès contre Habib Beye fait hurler La Provence

OM20 févr. , 8:40
parGuillaume Conte
7
L'OM a décidé de faire confiance à Habib Beye pour les prochains mois, et cette nomination fait déjà naitre des critiques étant donnée sa fin d'aventure à Rennes.
Encore entraineur du Stade Rennais il y a deux semaines de cela, Habib Beye a accompli l’un des rêves de sa carrière en signant à l’Olympique de Marseille. Il s’est présenté ce jeudi en conférence de presse pour donner sa première réaction officielle à sa nomination. Mais c’est surtout sur le terrain que le Franco-Sénégalais sera attendu dans les prochaines semaines. Sur le terrain, et dans le vestiaire où sa mésentente avec les cadres à Rennes lui a clairement coûté sa place.
A l’OM, si les rares cadres étaient confortés par Roberto De Zerbi, le message du technicien italien ne passait plus auprès du reste de l’effectif. Toujours jouer sur la corde sensible de la motivation, de la passion et de l’envie a fini par lasser les joueurs, surtout ceux qui ne comprenaient pas pourquoi ils pouvaient être totalement mis à l’écart d’une semaine à l’autre.

Son expérience compliquée à Rennes interroge

C’est donc un vestiaire à remettre à l’endroit pour Habib Beye, qui n’a pas caché qu’il y avait énormément de qualité dans cet effectif et que l’équipe n’était, selon lui, « pas malade ». Il va tout de même falloir guérir les têtes, et ne pas répéter les mêmes erreurs qu’à Rennes, où les certitudes affichées par l’ancien défenseur ont fini par faire vriller les joueurs.
C’est ce que révèle La Provence ce vendredi, dans une indiscrétion recueillie auprès d’un suiveur du Stade Rennais. « Il a beaucoup de caractère et de certitudes. Il dégage l’image d’un très grand coach, alors qu’il n’avait jusque-là entrainé qu’en National. Chez certains, ses grands discours, ses belles phrases et ses causeries à rallonge ne sont pas passés », glisse cette source au journal sudiste.

Beye, une erreur de casting ?

Du côté de La Provence, on aimerait en tout cas que Habib Beye ait sa chance avec l’OM, et que la planche ne soit pas savonnée immédiatement. Le manque de légitimité et sa dernière expérience en Bretagne sont déjà vus comme des freins, ce qui est bien tôt selon Alexandre Jacquin, le chef des sports du journal local. « Le nouvel entraîneur olympien a fait l'objet de critiques avant même d'être nommé. Dans l'histoire de l'OM, pourtant, ce sont souvent les techniciens qui laissaient les supporters songeurs à leur arrivée qui ont réussi. Cela fait-il de lui une erreur de casting, comme on l'entend déjà, parce que sa fin à Rennes a été douloureuse ? L'histoire de la maison ciel et blanc regorge d'entraîneurs dont les profils laissaient les supporters songeurs à leur nomination. Le Belge Éric Gerets, le Croate Igor Tudor, l'homme à la casquette Élie Baup... Ce sont souvent eux qui ont le mieux réussi et atteint leurs objectifs. Le procès d'intention à l'encontre d'un Beye peu expérimenté est à bannir. Si les fausses notes ont été régulières depuis l'été dernier et que les oreilles continuent de siffler dans un univers où le disque est malheureusement déjà bien rayé, lui n'y est absolument pour rien », conclue le journaliste de La Provence, persuadé qu'il peut y avoir une bonne surprise avec Habib Beye dans les prochaines semaines.

Lire aussi

TV : Brest - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : Brest - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Ethan Nwaneri à l'OM, Arsenal en larmesEthan Nwaneri à l'OM, Arsenal en larmes
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_160468_0042
PSG

Mbappé a mal compté, le PSG a tout payé

ICONSPORT_343794_0042
Info

Neymar annonce déjà sa future retraite

ICONSPORT_286582_0521
Ligue 1

Un match de Ligue 1 reporté ce week-end ?

ICONSPORT_351491_0020
OM

OM : Le premier groupe d’Habib Beye dévoilé

Fil Info

20 févr. , 11:20
Mbappé a mal compté, le PSG a tout payé
20 févr. , 11:00
Neymar annonce déjà sa future retraite
20 févr. , 10:40
Un match de Ligue 1 reporté ce week-end ?
20 févr. , 10:30
OM : Le premier groupe d’Habib Beye dévoilé
20 févr. , 10:20
LOSC : Genesio même pas viré là, il s'étonne
20 févr. , 10:00
L’OM en crise, Brest explose de rire
20 févr. , 9:40
Pronostics Lens – Monaco : toutes les infos et cotes à connaitre
20 févr. , 9:20
Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME
20 févr. , 9:00
Indice UEFA : Lille met la France dans la sauce

Derniers commentaires

PSG : Bradley Barcola, deux géants de Premier League en rêvent

oauais c'est logique vu que ces scribouillards ecrivent n'importe quoi

Le PSG supplie Kylian Mbappé

tu es surtout un bon raciste

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Et encore une pepite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading