OM : Le procès contre Habib Beye fait hurler La Provence

L'OM a décidé de faire confiance à Habib Beye pour les prochains mois, et cette nomination fait déjà naitre des critiques étant donnée sa fin d'aventure à Rennes.

Encore entraineur du Stade Rennais il y a deux semaines de cela, Habib Beye a accompli l’un des rêves de sa carrière en signant à l’Olympique de Marseille . Il s’est présenté ce jeudi en conférence de presse pour donner sa première réaction officielle à sa nomination. Mais c’est surtout sur le terrain que le Franco-Sénégalais sera attendu dans les prochaines semaines. Sur le terrain, et dans le vestiaire où sa mésentente avec les cadres à Rennes lui a clairement coûté sa place.

A l’OM, si les rares cadres étaient confortés par Roberto De Zerbi, le message du technicien italien ne passait plus auprès du reste de l’effectif. Toujours jouer sur la corde sensible de la motivation, de la passion et de l’envie a fini par lasser les joueurs, surtout ceux qui ne comprenaient pas pourquoi ils pouvaient être totalement mis à l’écart d’une semaine à l’autre.

Son expérience compliquée à Rennes interroge

C’est donc un vestiaire à remettre à l’endroit pour Habib Beye, qui n’a pas caché qu’il y avait énormément de qualité dans cet effectif et que l’équipe n’était, selon lui, « pas malade ». Il va tout de même falloir guérir les têtes, et ne pas répéter les mêmes erreurs qu’à Rennes, où les certitudes affichées par l’ancien défenseur ont fini par faire vriller les joueurs.

C’est ce que révèle La Provence ce vendredi, dans une indiscrétion recueillie auprès d’un suiveur du Stade Rennais. « Il a beaucoup de caractère et de certitudes. Il dégage l’image d’un très grand coach, alors qu’il n’avait jusque-là entrainé qu’en National. Chez certains, ses grands discours, ses belles phrases et ses causeries à rallonge ne sont pas passés », glisse cette source au journal sudiste.

Beye, une erreur de casting ?

Du côté de La Provence, on aimerait en tout cas que Habib Beye ait sa chance avec l’OM, et que la planche ne soit pas savonnée immédiatement. Le manque de légitimité et sa dernière expérience en Bretagne sont déjà vus comme des freins, ce qui est bien tôt selon Alexandre Jacquin, le chef des sports du journal local. « Le nouvel entraîneur olympien a fait l'objet de critiques avant même d'être nommé. Dans l'histoire de l'OM, pourtant, ce sont souvent les techniciens qui laissaient les supporters songeurs à leur arrivée qui ont réussi. Cela fait-il de lui une erreur de casting, comme on l'entend déjà, parce que sa fin à Rennes a été douloureuse ? L'histoire de la maison ciel et blanc regorge d'entraîneurs dont les profils laissaient les supporters songeurs à leur nomination. Le Belge Éric Gerets, le Croate Igor Tudor, l'homme à la casquette Élie Baup... Ce sont souvent eux qui ont le mieux réussi et atteint leurs objectifs. Le procès d'intention à l'encontre d'un Beye peu expérimenté est à bannir. Si les fausses notes ont été régulières depuis l'été dernier et que les oreilles continuent de siffler dans un univers où le disque est malheureusement déjà bien rayé, lui n'y est absolument pour rien », conclue le journaliste de La Provence, persuadé qu'il peut y avoir une bonne surprise avec Habib Beye dans les prochaines semaines.