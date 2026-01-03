ICONSPORT_281211_0012

L2 : L'ASSE cale au Mans

Ligue 203 janv. , 22:00
parMehdi Lunay
18e journée de Ligue 2 :
Stade Marie-Marvingt
Le Mans-ASSE 0-0

Ligue 2

03 janvier 2026 à 20:00
Le Mans
0
0
Match terminé
Saint-Étienne
Remplacement
85
ENTRE
B. Oggad
Le MansLe Mans
SORT
A. Ribelin
Le MansLe Mans
Carton jaune
82
A. Lauray
Le MansLe Mans
Remplacement
74
ENTRE
T. Luvambo
Le MansLe Mans
SORT
A. Rabillard
Le MansLe Mans
Carton jaune
71
A. Ribelin
Le MansLe Mans
