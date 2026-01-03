OL = Anti-ASSE, Endrick apprend les bases

La rivalité entre l'OL et l'ASSE dépasse les frontières, et Endrick a été prévenu de ne pas faire de faux-pas vestimentaire pendant son passage à Lyon.

Arrivé à Lyon il y a quelques jours, Endrick prend ses marques à l’entrainement, en attendant d’être lâché en match par Paulo Fonseca. Cela ne pourra pas être le cas dès la rencontre de ce samedi face à Monaco, ce qui déçoit forcément l’intéressé. En attendant, l’avant-centre va pouvoir apprendre quelques rudiments de sa présence dans le Rhône. Resté forcément proche de quelques joueurs du Real Madrid, Endrick a reçu un briefing particulier de la part d’Eduardo Camavinga.

Endrick à l'OL, Camavinga le prévient

L’international français, ancien joueur du Stade Rennais et bien au fait de la rivalité entre l’OL et l’ASSE, a envoyé un message à son coéquipier pour le prévenir d’un détail très important dès lors qu’il a signé à Lyon. « Frère, il faut que tu saches que le plus grand rival de ta nouvelle équipe est Saint-Etienne. Donc, ne porte jamais quelque chose de vert, tu le sais maintenant », a expliqué Eduardo Camavinga, dans un petit clin d’oeil sympa pour éviter au Brésilien de faire une boulette d’entrée de jeu.

Une démarche applaudie à Lyon, qui a déjà adopté Endrick par la force des choses, tant le besoin d’avoir un attaquant qui marque des buts est important. En plus de cela, les supporters de l’OL ont clairement envie de voir un Brésilien de nouveau briller sous leurs couleurs, même si cela ne dure que six mois. Les joueurs de l’effectif de Paulo Fonseca sont aussi impatients de l’avoir avec eux, comme l’explique Orel Mangala en conférence de presse. « C’est quelqu’un de joyeux qui s’est très vite adapté. Il parle aussi anglais donc c’est facile pour lui de parler avec tout le monde. C’est un joueur qui va nous aider à atteindre nos objectifs. C’est un très très bon joueur », a livré l’international belge, persuadé que la deuxième partie de saison sera différente avec cette simple présence d’Endrick.