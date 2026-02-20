Il fait se lever les foules, le PSG le veut pour 40 ME

Pisté par tous les plus grands clubs d’Europe, Konstantinos Karetsas, la jeune pépite grecque de Genk, se retrouve dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Le nom de Konstantinos Karetsas ne parle pas encore au grand public, et pourtant, il a toutes les qualités pour faire partie des meilleurs joueurs du monde à l’avenir. Né à Genk en 2007, le milieu offensif de 18 ans réalise une énorme saison sous le maillot du KRC Genk. Avec 3 buts et 16 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues, le grand espoir de la sélection grecque est déjà l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. À l’aise aussi bien en numéro 10 qu’au poste d’ailier droit, Karetsas allie talent technique et intelligence tactique. Suivi par de nombreux recruteurs depuis le début de la saison, le joueur devenu trop grand pour Genk sera probablement transféré lors du prochain mercato estival. Mais pour aller où ?

Le PSG parmi les clubs intéressés par une pépite de Genk

« joueur parfaitement adapté au style de jeu rapide et basé sur la possession » du Bayer. Sur le dossier depuis fin 2025, le Bayer s’est déjà positionné de manière convaincante. Selon le média grec Sport24, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par Karetsas, comme l'AC Milan, Monaco ou Naples. Ces dernières semaines, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont dépêché des scouts pour aller le voir de près. Manchester City, Arsenal, Chelsea et Liverpool suivent aussi son évolution avec une attention toute particulière. Mais c’est bien Leverkusen qui semble le plus en avance sur ce dossier ! En effet, le club de Bundesliga estime que Karetsas est le» du Bayer. Sur le dossier depuis fin 2025, le Bayer s’est déjà positionné de manière convaincante.

Des offres de 40 millions d’euros pour Karetsas ?

Mais rien ne dit que Karetsas va bien poursuivre sa carrière en Allemagne. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Genk, le Grec veut faire le bon choix pour la suite de sa carrière en optant pour un club où il aura un temps de jeu conséquent dans une optique de progression. Mais son club belge, qui veut que Karetsas réussisse dans son futur club, ira aussi au plus offrant, sachant que des offres proches de 40 millions d’euros pourraient vite tomber en vue du mercato d’été. Alors est-ce que le PSG sera en mesure de lutter avec tous les concurrents dans ce dossier Karetsas ? Réponse dans quelques mois, à l’issue d’une bataille qui s’annonce acharnée entre tous les prétendants.