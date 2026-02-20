20 millions d'euros demandés à l'OL

L'OL va devoir investir lourdement en cas de qualification en Ligue des Champions. Paulo Fonseca fait le forcing pour recruter un joueur qui lui plait beaucoup.

En cas de qualification en Ligue des Champions en fin de saison, l’OL aura les coudées franches pour recruter de manière encore plus ambitieuse l’été prochain. Si la cellule de recrutement a fait ses preuves avec des moyens limités l’été dernier, elle devra encore franchir un cap pour être au niveau du gratin européen en cas de place dans le Top4 de la Ligue 1 au soir de la 34e journée. Matthieu Louis-Jean a probablement déjà des idées très précises en fonction des moyens et des objectifs, mais Paulo Fonseca aime avoir son mot à dire.

Fonseca craque pour lui, l'OL prépare le chéquier

C’est l’entraîneur portugais qui avait insisté pour que l’OL mette la paquet - par rapport aux moyens du bord - pour faire venir Tyler Morton à Lyon. Cette fois-ci, en vue de l’été prochain, l’ancien coach du Milan AC a repéré Federico Gatti. Le défenseur central de la Juventus est ciblé par plusieurs clubs européens, mais l’OL est le plus motivé pour le faire venir.

Et selon les informations de Calcio News 24, la Juventus est vraiment ouverte à un départ de son international italien. Le club du Piémont dira oui à la première offre qui atteindra les 20 millions d’euros. Ce serait en effet une très belle vente pour la Vieille Dame, qui rêve de renouveler son arrière-garde et a besoin de vendre pour cela. Une dépense au-dessus de l’enveloppe habituelle de l’OL, qui jouerait gros sur ce dossier. En tout cas, la Juventus est persuadée qu’elle va réussir à trouver son bonheur, notamment parce que des clubs anglais sont également sur les rangs.

Le média italien l’assure, des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre les différentes parties prenantes, signe que l’intérêt lyonnais est réel. Mais pour le moment, avec sa défense en béton armé composé de Moussa Niakhaté et Clinton Mata, Paulo Fonseca n’a pas à se plaindre et le recrutement estival dans ce secteur de jeu dépendra aussi des éventuels départs.