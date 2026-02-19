ICONSPORT_351491_0041

TV : Brest - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 119 févr. , 23:30
parAlexis Rose
Pour la grande première d’Habib Beye sur le banc de touche de l’OM, Marseille va tenter de relancer une machine grippée sur la pelouse du Stade Brestois en ouverture de la 23e journée de L1.

Quelle heure pour Brest - OM ?

Hasard du calendrier, Habib Beye va coacher son premier match à la tête de l’OM moins de 48 heures après avoir été nommé coach de Marseille. Dans une certaine urgence, l’ancien entraîneur de Rennes va donc tenter de réussir ses débuts. Ceux-ci auront lieu du côté de Brest dans un match qui se jouera ce vendredi 20 février à 20h45 au Stade Francis-Le Blé. L’arbitre de la rencontre sera Romain Lissorgue.

Sur quelle chaîne suivre Brest - OM ?

Comme tous les rendez-vous du vendredi soir cette saison en Ligue 1, ce match d’ouverture de la 23e journée de championnat entre Brest et Marseille sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Brest - OM :

Auteur d’une saison mitigée après avoir connu l’extase ces deux dernières années avec notamment la Ligue des Champions, Brest se balade dans le ventre mou de la L1. Plus proche de l’Europe (-7 sur Rennes) que la zone rouge (+10 sur Auxerre), le club breton n’arrive pas vraiment à trouver la bonne allure en 2026. Vainqueur d’un seul de ses cinq derniers matchs, le SB29 va chercher à profiter des failles de l’OM pour frapper un grand coup. Pour ce match, Éric Roy sera privé de Baldé, Coulibaly ou Locko.
La compo probable de Brest : Coudert - Lala, Chardonnet, Junior Diaz, Guindo - Chotard, Magnetti - Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary - Ajorque.
Nommé entraîneur de l’OM à la place de Roberto De Zerbi, Habib Beye va avoir une mission principale à Marseille : relancer la saison après une période de crise. Pour cela, et avant les gros matchs face à l’OL en L1 et Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France début mars, l’ancien joueur marseillais va devoir l’emporter à Brest avec son équipe. Lors de ce match, Beye sera privé de Balerdi, suspendu.
La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Timber - Greenwood, Nadir, Aubameyang - Gouiri.

Ligue 1

20 février 2026 à 20:45
Brest
20:45
Olympique Marseille
0
Derniers commentaires

OM : La démission de Benatia, les joueurs étaient ravis

C'est se que j'avais entendu qu'il y avait pas mal de tension entre une partie des joueurs et Benatia.

Deux retours importants à l’OL avant Strasbourg

On doit faire durer cette serie de victoires. Je pense que les joueurs sont déterminé pour au moins battre le record du club.

Deux retours importants à l’OL avant Strasbourg

Je crois qu'il reprend aujourd'hui Vendredi.

Habib Beye, Rennes devrait lui dire merci

Avec Beye... plus dure sera la chute pour l'OM.

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

Fonseca n'a jamais dit ça mais certains journalopes aiment allumer des étincelles entre certains clubs qui se respectent. Même si beaucoup d'éléments et de mauvaises gestions des anciennes directions ont fait que l'OL a quitté depuis longtemps le très haut niveau, la mentalité et les valeurs dans l'environnement du PSG est très proche des nôtres. Espérons que ce qu'on voit aujourd'hui à l'OL soit enfin une bonne recette pour retrouver progressivement les sommets de la ligue 1 et de l'Europe et puisse être prochainement LE concurrent sérieux du PSG pour le bien de la ligue 1. Je ne vois ni Paris ni Lens perdre beaucoup de points alors si on finit 3ème devant les sardines c'est le principal et pourquoi pas un titre en CDF ou en Europa ce serait magnifique. Et puis si on obtient aucun des deux cela n'empêchera en rien que je serais hyper fier de ce qu'à fait renaître ce collectif après tant d'années et du boulot monstre de cette nouvelle direction qui finira par payer j'en suis convaincu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

