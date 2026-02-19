TV : Brest - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour la grande première d’Habib Beye sur le banc de touche de l’OM, Marseille va tenter de relancer une machine grippée sur la pelouse du Stade Brestois en ouverture de la 23e journée de L1.

Quelle heure pour Brest - OM ?

vendredi 20 février à 20h45 au Stade Francis-Le Blé. L’arbitre de la rencontre sera Romain Lissorgue. Hasard du calendrier, Habib Beye va coacher son premier match à la tête de l’ OM moins de 48 heures après avoir été nommé coach de Marseille. Dans une certaine urgence, l’ancien entraîneur de Rennes va donc tenter de réussir ses débuts. Ceux-ci auront lieu du côté de Brest dans un match qui se jouera ceau Stade Francis-Le Blé. L’arbitre de la rencontre sera Romain Lissorgue.

Sur quelle chaîne suivre Brest - OM ?

Comme tous les rendez-vous du vendredi soir cette saison en Ligue 1, ce match d’ouverture de la 23e journée de championnat entre Brest et Marseille sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Brest - OM :

Auteur d’une saison mitigée après avoir connu l’extase ces deux dernières années avec notamment la Ligue des Champions, Brest se balade dans le ventre mou de la L1. Plus proche de l’Europe (-7 sur Rennes) que la zone rouge (+10 sur Auxerre), le club breton n’arrive pas vraiment à trouver la bonne allure en 2026. Vainqueur d’un seul de ses cinq derniers matchs, le SB29 va chercher à profiter des failles de l’OM pour frapper un grand coup. Pour ce match, Éric Roy sera privé de Baldé, Coulibaly ou Locko.

La compo probable de Brest : Coudert - Lala, Chardonnet, Junior Diaz, Guindo - Chotard, Magnetti - Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary - Ajorque.

Nommé entraîneur de l’OM à la place de Roberto De Zerbi, Habib Beye va avoir une mission principale à Marseille : relancer la saison après une période de crise. Pour cela, et avant les gros matchs face à l’OL en L1 et Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France début mars, l’ancien joueur marseillais va devoir l’emporter à Brest avec son équipe. Lors de ce match, Beye sera privé de Balerdi, suspendu.

La compo probable de l’OM : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Timber - Greenwood, Nadir, Aubameyang - Gouiri.