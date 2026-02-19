L1 : Programme TV et résultats de la 23e journée

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

Fonseca n'a jamais dit ça mais certains journalopes aiment allumer des étincelles entre certains clubs qui se respectent. Même si beaucoup d'éléments et de mauvaises gestions des anciennes directions ont fait que l'OL a quitté depuis longtemps le très haut niveau, la mentalité et les valeurs dans l'environnement du PSG est très proche des nôtres. Espérons que ce qu'on voit aujourd'hui à l'OL soit enfin une bonne recette pour retrouver progressivement les sommets de la ligue 1 et de l'Europe et puisse être prochainement LE concurrent sérieux du PSG pour le bien de la ligue 1. Je ne vois ni Paris ni Lens perdre beaucoup de points alors si on finit 3ème devant les sardines c'est le principal et pourquoi pas un titre en CDF ou en Europa ce serait magnifique. Et puis si on obtient aucun des deux cela n'empêchera en rien que je serais hyper fier de ce qu'à fait renaître ce collectif après tant d'années et du boulot monstre de cette nouvelle direction qui finira par payer j'en suis convaincu.