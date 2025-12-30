ICONSPORT_274378_0121 (1)

L'ASSE ose défier Milan pour l'après-Stassin

ASSE30 déc. , 14:20
parCorentin Facy
0
Auteur de seulement 4 buts lors de cette première partie de saison en Ligue 2, Lucas Stassin peine à retrouver son meilleur niveau. Un départ du buteur belge est toujours dans les tuyaux, lui qui ne souhaite pas s’éterniser en deuxième division.
Révélation de la saison 2024-2025 en Ligue 1, Lucas Stassin est nettement moins à son avantage en Ligue 2. Auteur de seulement 4 buts et 3 passes décisives en championnat depuis août, le buteur belge donne surtout l'impression de vouloir quitter Saint-Etienne au plus vite. Ce n’est pas vraiment un hasard puisque le natif de Braine-le-Comte, qui rêve de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges, avait exprimé l’été dernier le désire de partir pour rester dans un championnat majeur en Europe.

Un départ de Stassin inévitable l'été prochain ?

Malgré de grosses offres dont certaines à plus de 30 millions d’euros, l’ASSE avait refusé de vendre l’ancien joueur de Westerlo. Mais cette position risque d’être difficile à tenir sur le long terme pour le board stéphanois selon le site spécialisé Peuple Vert. « L’été prochain s’annonce comme un moment charnière, d’autant plus que la montée en Ligue 1 pèsera nécessairement dans la balance. À l’inverse, un maintien en Ligue 2 pourrait raviver les envies d’ailleurs du joueur » estime le média, qui se prépare à tous les scénarios.
En cas de départ de Lucas Stassin, le site spécialisé a d’ores et déjà dressé sa short-list de trois noms pour succéder au buteur belge. Et nos confrères n’ont peur de rien, y compris de s’attaquer à des joueurs cités très proches de l’AC Milan comme c’est le cas d’Andrej Kostic. « International monténégrin U19, Andrej Kostić évolue au Partizan Belgrade, un club reconnu pour la formation et la valorisation de jeunes talents. Mobile, explosif et efficace face au but, il affiche des statistiques intéressantes malgré un temps de jeu encore perfectible. Son potentiel attire déjà plusieurs observateurs européens » évoque le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE.

Lire aussi

ASSE : Franck Haise déjà proposé à Saint-EtienneASSE : Franck Haise déjà proposé à Saint-Etienne
Cette piste semble toutefois improbable, voire impossible puisque le 23 décembre dernier, Fabrizio Romano évoquait un accord contractuel entre Kostic et l’AC Milan, dans l’attente d’un accord total entre le club italien et le Partizan Belgrade pour un transfert estimé aux alentours de 5 millions d’euros. Les pistes Leon Grgić et Amin Chiakha, les deux autres attaquants cités par Peuple Vert, seront peut-être plus facilement réalisables pour Kilmer Sport afin de compenser un potentiel départ de Lucas Stassin dans les semaines ou les mois à venir.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_142679_0054
Foot Europeen

Officiel : Miralem Pjanic met un terme à sa carrière

ICONSPORT_280563_0059
FC Nantes

Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025

ICONSPORT_280505_0207
ASSE

ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts

ICONSPORT_279597_0179
PSG

Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG

Fil Info

30 déc. , 17:43
Officiel : Miralem Pjanic met un terme à sa carrière
30 déc. , 17:30
Nantes rate le recrutement d'une star de la CAN 2025
30 déc. , 17:00
ASSE : Coup dur, Bardeli dit non aux Verts
30 déc. , 16:30
Le Real ou rien, il déchire l'offre en or du PSG
30 déc. , 16:09
Elye Wahi rejoint Nice, accord total
30 déc. , 15:30
Kylian Mbappé prépare un mercato de fou à Caen
30 déc. , 15:00
OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison
30 déc. , 14:40
Nice : Puel valide l'arrivée d'une star galloise

Derniers commentaires

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

il est preté par francfort, qui est decu de son rendement, et espère qu'il se relance en ligue 1. Shema classique

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Surtout pas lui ce serait une grosse erreur de l’OL

OL : Le prêt de Disasi capote pour une raison

Et... demain, Foot01 écrira le contraire. 😏

PSG : Vitinha contre Vinicius, le Real tente l'échange du siècle

Si, il l'a dit dès son arrivée en 2017...et il devait y aller plus tôt.. Rien à voir avec Vitinha qui n'a jamais dit vouloir comme objectif le Real.

Elye Wahi rejoint Nice, accord total

Si l'objectif c'est d'aider Nice à remonter la pente, il y a de quoi être dubitatif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading