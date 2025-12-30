L'ASSE ose défier Milan pour l'après-Stassin

Auteur de seulement 4 buts lors de cette première partie de saison en Ligue 2, Lucas Stassin peine à retrouver son meilleur niveau. Un départ du buteur belge est toujours dans les tuyaux, lui qui ne souhaite pas s’éterniser en deuxième division.

Révélation de la saison 2024-2025 en Ligue 1, Lucas Stassin est nettement moins à son avantage en Ligue 2 . Auteur de seulement 4 buts et 3 passes décisives en championnat depuis août, le buteur belge donne surtout l'impression de vouloir quitter Saint-Etienne au plus vite. Ce n’est pas vraiment un hasard puisque le natif de Braine-le-Comte, qui rêve de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges, avait exprimé l’été dernier le désire de partir pour rester dans un championnat majeur en Europe.

Un départ de Stassin inévitable l'été prochain ?

Malgré de grosses offres dont certaines à plus de 30 millions d’euros, l’ASSE avait refusé de vendre l’ancien joueur de Westerlo. Mais cette position risque d’être difficile à tenir sur le long terme pour le board stéphanois selon le site spécialisé Peuple Vert. « L’été prochain s’annonce comme un moment charnière, d’autant plus que la montée en Ligue 1 pèsera nécessairement dans la balance. À l’inverse, un maintien en Ligue 2 pourrait raviver les envies d’ailleurs du joueur » estime le média, qui se prépare à tous les scénarios.

« International monténégrin U19, Andrej Kostić évolue au Partizan Belgrade, un club reconnu pour la formation et la valorisation de jeunes talents. Mobile, explosif et efficace face au but, il affiche des statistiques intéressantes malgré un temps de jeu encore perfectible. Son potentiel attire déjà plusieurs observateurs européens » évoque le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE. En cas de départ de Lucas Stassin , le site spécialisé a d’ores et déjà dressé sa short-list de trois noms pour succéder au buteur belge. Et nos confrères n’ont peur de rien, y compris de s’attaquer à des joueurs cités très proches de l’AC Milan comme c’est le cas d’Andrej Kostic.évoque le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE.

Cette piste semble toutefois improbable, voire impossible puisque le 23 décembre dernier, Fabrizio Romano évoquait un accord contractuel entre Kostic et l’AC Milan, dans l’attente d’un accord total entre le club italien et le Partizan Belgrade pour un transfert estimé aux alentours de 5 millions d’euros. Les pistes Leon Grgić et Amin Chiakha, les deux autres attaquants cités par Peuple Vert, seront peut-être plus facilement réalisables pour Kilmer Sport afin de compenser un potentiel départ de Lucas Stassin dans les semaines ou les mois à venir.