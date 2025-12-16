ASSE : Un budget illimité et quatre renforts attendus au mercato !

Désormais relégué à cinq points de Troyes au classement de Ligue 2, l'ASSE sait qu'il va falloir hausser le ton en deuxième moitié de saison. Pour cela, Larry Tanenbaum, le propriétaire des Verts, veut donner encore plus de moyens à son équipe.
L'écart n'est pas énorme, mais l'ESTAC a fait le break en tête de la L2 en s'imposant lundi soir à Boulogne
. Derrière Troyes, on trouve désormais cinq équipes en trois points, lesquelles peuvent toutes rêver de finir dauphin au classement de Ligue 2 et donc d'obtenir le précieux billet direct pour la Ligue 1. Si l'AS Saint-Etienne mène ce peloton, les performances actuelles de l'équipe d'Eirik Horneland sont insuffisantes et Ivan Gazidis a bien compris qu'il fallait impérativement recruter au mercato d'hiver. Du côté de Kilmer Sports, on refuse d'envisager autre chose que la montée en fin de saison. C'est pour cela que les propriétaires de l'ASSE sont encore prêts à faire de gros efforts financiers, ce que les rivaux ne pourront pas faire. Quatre joueurs vont rejoindre l'effectif stéphanois.
L'ASSE fera tout pour monter en Ligue 1
Sur le site spécialisé Peuple Vert, Thomas Delcourt révèle que les dirigeants stéphanois visent quatre joueurs durant la période des transferts qui s'ouvrira le 1er janvier prochain. La priorité numéro 1 sera un milieu défensif, sachant que l'ASSE souhaite recruter un joueur de niveau Ligue 1 et que pour cela il faudra faire un gros effort financier. « L’argent ne devrait pas être un frein », précise notre confrère. Les trois autres joueurs visés sont un latéral gauche, un défenseur central et un milieu créatif.
Concernant l'attaque, l'AS Saint-Etienne n'a pas prévu de recruter un renfort. Cela pour une raison simple. En effet, même si des offres arrivent, il n'est toujours pas envisagé de laisser partir Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Pour que Sainté craque, il faudrait qu'un club fasse réellement une offre énorme, sachant que l'été dernier l'ASSE a refusé les 29 millions d'euros proposés par le Paris FC. Un refus qui a fait bondir Antoine Arnault
, qui estime que les Verts ont vraisemblablement voulu le rouler dans la farine.