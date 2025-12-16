ICONSPORT_242193_0378
Larry Tanenbaum - propriétaire de l'ASSE

ASSE : Un budget illimité et quatre renforts attendus au mercato !

ASSE16 déc. , 9:00
parClaude Dautel
Désormais relégué à cinq points de Troyes au classement de Ligue 2, l'ASSE sait qu'il va falloir hausser le ton en deuxième moitié de saison. Pour cela, Larry Tanenbaum, le propriétaire des Verts, veut donner encore plus de moyens à son équipe.
L'écart n'est pas énorme, mais l'ESTAC a fait le break en tête de la L2 en s'imposant lundi soir à Boulogne. Derrière Troyes, on trouve désormais cinq équipes en trois points, lesquelles peuvent toutes rêver de finir dauphin au classement de Ligue 2 et donc d'obtenir le précieux billet direct pour la Ligue 1. Si l'AS Saint-Etienne mène ce peloton, les performances actuelles de l'équipe d'Eirik Horneland sont insuffisantes et Ivan Gazidis a bien compris qu'il fallait impérativement recruter au mercato d'hiver. Du côté de Kilmer Sports, on refuse d'envisager autre chose que la montée en fin de saison. C'est pour cela que les propriétaires de l'ASSE sont encore prêts à faire de gros efforts financiers, ce que les rivaux ne pourront pas faire. Quatre joueurs vont rejoindre l'effectif stéphanois.

L'ASSE fera tout pour monter en Ligue 1

Sur le site spécialisé Peuple Vert, Thomas Delcourt révèle que les dirigeants stéphanois visent quatre joueurs durant la période des transferts qui s'ouvrira le 1er janvier prochain. La priorité numéro 1 sera un milieu défensif, sachant que l'ASSE souhaite recruter un joueur de niveau Ligue 1 et que pour cela il faudra faire un gros effort financier. « L’argent ne devrait pas être un frein », précise notre confrère. Les trois autres joueurs visés sont un latéral gauche, un défenseur central et un milieu créatif.
Concernant l'attaque, l'AS Saint-Etienne n'a pas prévu de recruter un renfort. Cela pour une raison simple. En effet, même si des offres arrivent, il n'est toujours pas envisagé de laisser partir Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Pour que Sainté craque, il faudrait qu'un club fasse réellement une offre énorme, sachant que l'été dernier l'ASSE a refusé les 29 millions d'euros proposés par le Paris FC. Un refus qui a fait bondir Antoine Arnault, qui estime que les Verts ont vraisemblablement voulu le rouler dans la farine. 

Berke Özer
Ligue 1

L'AC Milan attaque Lens et Lille pour la même chose

ICONSPORT_275481_0008
OL

OL : Cherki est génial, City envoie 100 ME de plus

ICONSPORT_278179_0018
OM

OM : Angel Gomes viré par De Zerbi

Derniers commentaires

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Je vais pas perdre mon temps avec cet énergumène. Je le lisais pas avant son départ, même quand il s'adressait à moi. Ce sera la même

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

arrete de te prendre pour bernard pivot tu as raté ta vocation ou c'est comment? les réposes sur l'ortographe c'est la réponse des gens qui savent pas quoi repondre CQFD

OL : Malick Fofana peut partir, Lyon a trouvé mieux

Je ne vois absolument pas ou je dénigre hein...

OM-Monaco : La direction de l'arbitrage ne se mouille pas

@ kva ... : c'est Balogun l'imbécile car c'est pas son acte que le but est refusé.

OM-Monaco : La direction de l'arbitrage ne se mouille pas

@ kva.... : Mais c'est dans la règle justement (la 11.2).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

