Nantes prend râteau sur râteau au mercato

FC Nantes16 déc. , 11:30
parCorentin Facy
Le FC Nantes souhaite se montrer actif cet hiver et a bouclé la signature de Rémy Cabella. Mais les Canaris se heurtent à de grosses limites dans leur recrutement avec un pouvoir d’attraction très faible.
Avant-dernier de Ligue 1 à l’issue de cette année civile 2025, le FC Nantes est en crise. Les Canaris n’ont gagné que deux matchs de championnat depuis le début de la saison, un bilan catastrophique qui a poussé Waldemar Kita à se séparer de Luis Castro. Quelques heures avant le déplacement à Angers, l’entraîneur portugais a été remercié et Ahmed Kantari a été nommé pour lui succéder.
L’ancien consultant de Ligue1+ espère que le mercato hivernal du FC Nantes sera à la hauteur pour permettre au pensionnaire de La Beaujoire de se sauver en deuxième partie de saison. Premier élément de réponse rassurant, Rémy Cabella va quitter l’Olympiakos pour rejoindre Nantes en ce mois de janvier. Un second renfort après la signature en tant que joker de Daver Machado en provenance du RC Lens. On pourrait croire qu’il va pleuvoir des recrues à Nantes, mais la situation est en réalité plus complexe.
A en croire les informations de L’Equipe, l’état-major nantais galère à trouver des joueurs enclins à rejoindre la Loire-Atlantique. « La réalité est que plusieurs joueurs souhaitent surtout sortir du club et que le FCN, vu sa situation, ne donne pas spécialement envie » écrit le quotidien national dans son édition du jour. Autrement dit, Nantes ne fait pas rêver et la direction est davantage sollicité par les joueurs de l’effectif pour partir, que par les joueurs ciblés pour venir.

Nantes prêt à « sortir le chéquier »

Un terrible constat alors que Franck et Waldemar Kita cherchent à renforcer l’effectif à la disposition d’Ahmed Kantari dans l’optique de la seconde partie de saison. Les dirigeants sont toutefois prêts à « sortir le chéquier » cet hiver si cela est nécessaire pour renforcer l’équipe et éviter une relégation en Ligue 2 qui serait terrible sur le plan économique. Reste à voir quelles seront les prochaines recrues que le clan Kita parviendra à convaincre mais aussi si Nantes arrivera à conserver les meilleurs éléments de son effectif à l’instar de Matthis Abline ou Johann Lepenant. 
