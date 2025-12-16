OL : Aulas répond à Textor, c'est humiliant

John Textor a accusé Jean-Michel Aulas de lui avoir pourri la vie lors du rachat de l'OL. Mais ce dernier ne se laisse pas intimider et il a envoyé une réponse salée à l'homme d'affaires américain.

Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas n'a pas aimé que John Textor l'attaque personnellement dans une interview accordée à RMC. « J’ai dû le licencier, ce qui est horrible. Et je dirais que depuis ce moment-là, chaque semaine, il a agi très durement contre nous. Il est dans cette situation étrange. Il aime le club mais il agit contre son propriétaire. Depuis deux ou trois ans, il n'y a pas une semaine sans que j'aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n'aurais rien dû lui acheter », a lancé l'Américain. Il était évident que l'ancien propriétaire n'allait pas être indifférent à cette attaque très virulente. Surtout que Jean-Michel Aulas est actuellement en campagne électorale. Mais c'est via sa holding familiale que JMA a répondu à ces accusations concernant la gestion de l'Olympique Lyonnais.

Aulas est sidéré par le culot de Textor

Sur son compte Linkedin, Holnest, dirigée par Jean-Michel Aulas a renvoyé John Textor dans les cordes. « Les déclarations récentes de John Textor relèvent d’une tentative de diversion et d’une présentation dénaturée des faits. Contrairement à ce qui est affirmé, l’ensemble de la situation économique et financière de l’Olympique Lyonnais, société cotée en bourse et avec des comptes certifiés, était parfaitement connu au moment de la cession. John Textor, assisté par ses banquiers d'affaires, disposait de tous les éléments d’appréciation nécessaires et a fait ses propres choix de gestion, dont il assume aujourd’hui l’entière responsabilité. La justice a donné systématiquement raison à Holnest dans toutes les procédures engagées. Holnest prend acte des nouvelles déclarations de John Textor et en tirera, le cas échéant, toutes les conséquences de droit, menace la holding de Jean-Michel Aulas. Et ce dernier de rappeler qu’il n’a pas laissé tomber l’OL en fâcheuse situation. Si l’Olympique Lyonnais a pu être préservé, c’est grâce au travail rigoureux conduit par Michele Kang et ses équipes, dont plusieurs anciens collaborateurs expérimentés de Jean-Michel Aulas. Ce travail sérieux a permis de présenter un dossier solide et crédible aux instances de contrôle, notamment à la DNCG. Holnest ne participera pas à des polémiques personnelles. Les faits sont établis, les responsabilités connues. »

Dans cette guerre des chefs, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont franchement choisi le camp de Jean-Michel Aulas. Le retour de John Textor, via une campagne de communication habilement orchestrée, écœure tout le monde. Car la DNCG a clairement dénoncé les errements financiers de l'homme d'affaires américain durant le peu de temps qu'il a passé aux commandes de l'OL. De son côté, Michele Kang reste loin de ces polémiques, au moment où sportivement le club de Paulo Fonseca va plutôt bien.