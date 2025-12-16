ICONSPORT_161234_0053
OL : Aulas répond à Textor, c'est humiliant

OL16 déc. , 9:40
parJérôme Capton
John Textor a accusé Jean-Michel Aulas de lui avoir pourri la vie lors du rachat de l'OL. Mais ce dernier ne se laisse pas intimider et il a envoyé une réponse salée à l'homme d'affaires américain.
Candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas n'a pas aimé que John Textor l'attaque personnellement dans une interview accordée à RMC. « J’ai dû le licencier, ce qui est horrible. Et je dirais que depuis ce moment-là, chaque semaine, il a agi très durement contre nous. Il est dans cette situation étrange. Il aime le club mais il agit contre son propriétaire. Depuis deux ou trois ans, il n'y a pas une semaine sans que j'aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n'aurais rien dû lui acheter », a lancé l'Américain. Il était évident que l'ancien propriétaire n'allait pas être indifférent à cette attaque très virulente. Surtout que Jean-Michel Aulas est actuellement en campagne électorale. Mais c'est via sa holding familiale que JMA a répondu à ces accusations concernant la gestion de l'Olympique Lyonnais.

Aulas est sidéré par le culot de Textor

Sur son compte Linkedin, Holnest, dirigée par Jean-Michel Aulas a renvoyé John Textor dans les cordes. « Les déclarations récentes de John Textor relèvent d’une tentative de diversion et d’une présentation dénaturée des faits. Contrairement à ce qui est affirmé, l’ensemble de la situation économique et financière de l’Olympique Lyonnais, société cotée en bourse et avec des comptes certifiés, était parfaitement connu au moment de la cession. John Textor, assisté par ses banquiers d'affaires, disposait de tous les éléments d’appréciation nécessaires et a fait ses propres choix de gestion, dont il assume aujourd’hui l’entière responsabilité. La justice a donné systématiquement raison à Holnest dans toutes les procédures engagées. Holnest prend acte des nouvelles déclarations de John Textor et en tirera, le cas échéant, toutes les conséquences de droit, menace la holding de Jean-Michel Aulas. Et ce dernier de rappeler qu’il n’a pas laissé tomber l’OL en fâcheuse situation. Si l’Olympique Lyonnais a pu être préservé, c’est grâce au travail rigoureux conduit par Michele Kang et ses équipes, dont plusieurs anciens collaborateurs expérimentés de Jean-Michel Aulas. Ce travail sérieux a permis de présenter un dossier solide et crédible aux instances de contrôle, notamment à la DNCG. Holnest ne participera pas à des polémiques personnelles. Les faits sont établis, les responsabilités connues. »
Dans cette guerre des chefs, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont franchement choisi le camp de Jean-Michel Aulas. Le retour de John Textor, via une campagne de communication habilement orchestrée, écœure tout le monde. Car la DNCG a clairement dénoncé les errements financiers de l'homme d'affaires américain durant le peu de temps qu'il a passé aux commandes de l'OL. De son côté, Michele Kang reste loin de ces polémiques, au moment où sportivement le club de Paulo Fonseca va plutôt bien.
Derniers commentaires

OL : Aulas répond à Textor, c'est humiliant

Toi tu te tape bien ton chien ^^

OM : Locatelli contre Hojbjerg, Marseille hésite

Clairement meme si parfois il peut être agaçant par ses non prise de risque au milieu ca reste le métronome il replace tout le monde ... il y a des joueurs qui nous sont indispensables comme greenwood aguerd ou meme weah .. holjberg l'est également

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Va chié imbécile rageux car l'arbitre pouvait accepter ou refuser le but et il a fait son choix en tte honnêteté

Mbappé vs PSG, une surprise dans le procès à 700 millions d'euros ?

Ferme ta gueule imbécile rageux j'aimerais bien te voir à sa place si c'était 3 le concerné

OL : Cherki est génial, City envoie 100 ME de plus

il y a 2ans certains le traitait de clown sans cerveaux et l'insultait de fuir a fullham de toute urgence ....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

