TV : A bout de souffle, Ligue 1+ propose l'exclusivité

Tandis que le nombre des abonnés à la chaîne Ligue 1+ plafonne, la Ligue de Football Professionnel va probablement récupérer le match de Beinsports la saison prochaine. Mais, cela va poser un vrai problème aux clubs de L1.

Quelques semaines après le lancement de la chaîne Ligue 1+, au début de l'automne, Nicolas de Tavernost a rapidement fait savoir que les abonnés étaient au rendez-vous. En effet, alors que LFP Média comptait sur 1 million d'abonnés en fin de saison, cette barre était atteinte dès le mois d'octobre. Néanmoins, depuis ce chiffre stagne, puisque Ligue 1+ tourne autour de 1,1 million de clients. Ce mardi, la Ligue a prévu un point de passage, et doit également se positionner dans le fameux dossier du neuvième match, actuellement diffusé par Beinsports.

La chaîne franco-qatarie, qui ne paie déjà pas la totalité de ses échéances, ne souhaite plus diffuser son match du samedi soir. Cet arrêt, plus que probable, vaudra également à la LFP de se priver des 78,5 millions d'euros pour le moment payés par Beinsports. Selon Etienne Moatti, Nicolas de Tavernost désire désormais que la chaîne diffuse la totalité des matchs de Ligue 1 en direct afin de relancer les abonnements et n'envisage pas de revendre ce match à un autre diffuseur.

La LFP va débloquer 60ME pour les clubs

Néanmoins, les 18 clubs de Ligue 1 font, eux, remarquer que l'argent des droits TV se fait rare. Et pour aider les équipes à passer cette année pas loin d'être catastrophique, la Ligue de Football Profesionnel devrait proposer de taper dans un fonds de réserve. Soit autour de 60 millions d'euros, pour tenter de compenser ce qui peut l'être. Autrement dit, la situation n'est pas glorieuse du tout, et si sportivement la Ligue 1 brille en Europe, elle est le mauvais élève de l'Europe en matière de droits télé. A qui la faute ?