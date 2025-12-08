ICONSPORT_276431_0025
Antoine Arnault, propriétaire du Paris FC

Kanté et Stassin à Paris, Antoine Arnault frappe fort

Paris FC08 déc. , 11:00
parClaude Dautel
Le Paris FC a pris deux points en quatre matchs. Mais Antoine Arnault ne panique pas et tient à rappeler que son club ne fera pas des folies au mercato d'hiver, même s'il sera ambitieux.
Le Paris Football Club espérait revenir du Havre avec plus que le point du nul, mais finalement le club de la capitale n'a pas mérité mieux en Normandie. Au classement, le promu tombe à la 14e place du classement de Ligue 1 avec quatre points sur Auxerre, barragiste. Maintenant, afin d'éviter une relégation qui serait une catastrophe, Antoine Arnault confirme ce lundi dans L'Equipe que Paris va se montrer ambitieux au mercato d'hiver. Ambitieux, mais pas délirant. Revenant sur le dernier marché des transferts, le fils de Bernard Arnault revient sur deux dossiers qui ont agité les coulisses du Paris FC, à savoir la signature de N'Golo Kanté et de Lucas Stassin.

Kanté avait dit oui au Paris FC

Antoine Arnault a tenu à expliquer pourquoi les deux joueurs, pourtant très proches, n'avaient pas signé au PFC. « Pour N’Golo Kanté, cela ne s'est joué à pas grand-chose cet été. C'est dommage et j'étais triste qu'il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir mais son club ne l'a pas laissé partir. Nous respectons cela. C'est dommage parce qu'avec N'Golo dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien cinq 5 points de plus au classement. Bref, ce n'est plus d'actualité, explique le propriétaire du Paris FC, qui se montre plus incisif au sujet du dossier Lucas Stassin. Je n'aborderai pas le sujet proprement dit mais je profite de l'occasion pour passer un message. Ma famille n'est pas venue au Paris FC pour faire n'importe quoi. Il n'est donc pas question que nous servions à alimenter le marché des transferts et à créer une bulle. »
Concernant l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, le Paris FC avait fait une offre à l'AS Saint-Etienne, mais déterminés à conserver l'attaquant international belge, les Verts avaient réclamé jusqu'à 42 millions d'euros. Une somme qui a fait sourire les dirigeants parisiens, lesquels ont immédiatement rompu les négociations. Quelques mois plus tard, Antoine Arnault n'a pas oublié cette histoire et jure que personne ne lui fera faire des folies. Et cela même si le père de Lucas Stassin est toujours déterminé à voir son fils quitter le plus rapidement possible l'ASSE.
Derniers commentaires

OM : La Provence dégomme De Zerbi

Quand tu joues une seule mi-temps comme contre Lille, la faute en revient uniquement aux joueurs pour moi. Ça c'est certain.

L'OM vise un transfert historique à 100ME

Bah en fait cet été ce sera 30% pour MU, l'OM ayant négocié un rachat de 10% par saison supplémentaire. l'OM touchera 70 m ce qui n'est pas négligeable et MU 30 m

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

Non, mais ils vont faire un grand pas en avant !

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

Zidane sera le meilleur choix jusqu'au mois de juin ,puis KLOPP à coup sûr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

