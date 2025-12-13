ASSE : Lucas Stassin, la bombe lancée par L'Equipe

Sauf surprise, Lucas Stassin sera titulaire ce samedi soir lors du match entre l'AS Saint-Etienne et le SC Bastia. La situation de l'attaquant international belge est de plus en plus tendue, comme le révèle L'Equipe.

Même s'il n'est actuellement pas réellement au niveau de la saison passée, Lucas Stassin est un joueur qui compte pour Eirik Horneland. Et cela tombe bien, pour le dernier match de l'année au stade Geoffroy-Guichard, l'attaquant de 21 ans est remis d'un souci physique au mollet et il devrait débuter contre les Corses. Au sein des supporters stéphanois, on ignore si Lucas Stassin sera bien présent début 2026, alors que le mercato débutera tout comme la deuxième partie de la saison. Dans L'Equipe, Bernard Lions, grand spécialiste de l'ASSE, fait des révélations sur le cas Stassin.

Stassin contraint de baisser son salaire

Pour le convaincre de signer pour quatre ans (plus une cinquième année en option), le 30 août 2024, le nouveau propriétaire des Verts lui avait présenté un projet en trois étapes : l'aider à se maintenir la première année, puis jouer le haut de tableau afin de disputer une Coupe d'Europe par la suite. Au lieu de cela, Stassin se retrouve en L2. Contre sa volonté et avec un salaire divisé par deux », explique le journaliste du quotidien sportif. Et ce dernier de confirmer que Lucas Stassin n'a qu'une hâte, c'est de partir du Forez au mercato d'hiver. Conservé coûte que coûte par les dirigeants des Verts, alors que le Paris FC a officiellement reconnu avoir fait une grosse offre pour l'attaquant de Saint-Etienne, Lucas Stassin et son entourage estiment que Sainté n'a pas été à la hauteur. Car tout cela a un coût financier énorme pour le joueur belge. «», explique le journaliste du quotidien sportif. Et ce dernier de confirmer que Lucas Stassin n'a qu'une hâte, c'est de partir du Forez au mercato d'hiver.

L'ASSE va devoir trancher