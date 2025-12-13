ICONSPORT_271304_0161
Lucas Stassin, attaquant belge de l'AS Saint-Etienne

ASSE : Lucas Stassin, la bombe lancée par L'Equipe

ASSE13 déc.
parClaude Dautel
Sauf surprise, Lucas Stassin sera titulaire ce samedi soir lors du match entre l'AS Saint-Etienne et le SC Bastia. La situation de l'attaquant international belge est de plus en plus tendue, comme le révèle L'Equipe.
Même s'il n'est actuellement pas réellement au niveau de la saison passée, Lucas Stassin est un joueur qui compte pour Eirik Horneland. Et cela tombe bien, pour le dernier match de l'année au stade Geoffroy-Guichard, l'attaquant de 21 ans est remis d'un souci physique au mollet et il devrait débuter contre les Corses. Au sein des supporters stéphanois, on ignore si Lucas Stassin sera bien présent début 2026, alors que le mercato débutera tout comme la deuxième partie de la saison. Dans L'Equipe, Bernard Lions, grand spécialiste de l'ASSE, fait des révélations sur le cas Stassin.

Stassin contraint de baisser son salaire

Conservé coûte que coûte par les dirigeants des Verts, alors que le Paris FC a officiellement reconnu avoir fait une grosse offre pour l'attaquant de Saint-Etienne, Lucas Stassin et son entourage estiment que Sainté n'a pas été à la hauteur. Car tout cela a un coût financier énorme pour le joueur belge. « Pour le convaincre de signer pour quatre ans (plus une cinquième année en option), le 30 août 2024, le nouveau propriétaire des Verts lui avait présenté un projet en trois étapes : l'aider à se maintenir la première année, puis jouer le haut de tableau afin de disputer une Coupe d'Europe par la suite. Au lieu de cela, Stassin se retrouve en L2. Contre sa volonté et avec un salaire divisé par deux », explique le journaliste du quotidien sportif. Et ce dernier de confirmer que Lucas Stassin n'a qu'une hâte, c'est de partir du Forez au mercato d'hiver.

L'ASSE va devoir trancher

Car si le joueur arrivé de Westerlo pour 10 millions d'euros en 2024 est déterminé à partir en janvier, Kilmer Sports n'est absolument pas d'accord. Ivan Gazidis sait que pour espérer remonter en Ligue 1 en fin de saison, l'AS Saint-Etienne a besoin de la totalité de ses meilleurs joueurs. Et même si Lucas Stassin a des statistiques en berne, il n'a plus marqué en Ligue 2 depuis fin septembre, l'équipe d'Eirik Horneland est plus forte avec Stassin que sans lui. Bernard Lions confirme donc qu'aucun bon de sortie ne lui sera accordé.
