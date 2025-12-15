L2 : Troyes frappe un grand coup à Boulogne

OM : Pierre Ménès l'affirme aussi « Monaco s’est fait voler »

Ca miaule, aboie, caquette, moufte et hurle de partout, aprés je comprends, les rageux anti-OM sont tellement habitué à ce qu'on nous la mette, que quand c'est dans le sens contraire, ca reste en travers de la gorge. L'OM gueule à juste titre = on est des pleureuses, et quand c'est les autres :" ils ont raisons, ils se sont fait volé". A géométrie variable. 😂 Parcontre le placage digne de Sébastien Chabal de Vanderson sur Paixao, ou la main de Kehrer, là parcontre on te trouve des justifications comme quoi, ca se sanctionne pas d'un rouge et d'un penalty alors que tout le monde sait qu'il y a eu compensation... L'hypocrisie à son paroxysme, j'adore ! 😍🥰