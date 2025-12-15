ICONSPORT_280060_0033

L2 : Troyes frappe un grand coup à Boulogne

Ligue 215 déc. , 22:40
parClaude Dautel
Actuel leader de Ligue 2, l'ESTAC s'est imposé (1-2) à la dernière seconde à Boulogne-sur-mer. Un résultat qui permet à Troyes de creuser un premier écart sur l'AS Saint-Etienne.
Ce lundi soir, les Troyens avaient ouvert le score par Mille (0-1, 9e), mais les Nordistes sont rapidement revenus au score grâce à un csc signé Monfray (1-1, 22e). En fin de match, Maronnier était expulsé après un tacle dans la surface sur un joueur de Boulogne (83e). Mais, Mpembele ne convertissait pas le penalty accordé simultanément, le portier de Troyes s'interposant (85e). Et, à l'ultime seconde et sur un dernier corner, Ripart donnait une victoire et trois points précieux dans la course à la montée à l'ESTAC. Au classement, Troyes compte désormais cinq points d'avance sur l'ASSE.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
35171052301614
2
Saint-Étienne
3017935352510
3
Le Mans
301786322175
4
Reims
2917854322012
5
Red Star
291685321156
Tout afficher
