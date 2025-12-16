ICONSPORT_279373_0037

OL : Endrick vise un objectif fou avec Lyon

OL16 déc. , 12:40
parCorentin Facy
Frustré par son manque de temps de jeu au Real cette saison, Endrick va rebondir à l’OL au mois de janvier. La presse espagnole le confirme, le buteur de 19 ans est fou de joie à l’idée de quitter Madrid.
Très peu utilisé par Carlo Ancelotti la saison dernière, Endrick espérait que la nomination de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid allait lui permettre de faire ses preuves dans la capitale espagnole. L’ancien buteur de Palmeiras est tombé de haut puisque le technicien de 44 ans ne lui a quasiment pas accordé de temps de jeu depuis son arrivée l’été dernier. Remplaçant du remplaçant, Endrick passe derrière Kylian Mbappé mais également Gonzalo Garcia dans la hiérarchie des avant-centres au Real Madrid.
Désireux de partir en janvier pour retrouver un temps de jeu plus conforme à ses ambitions, Endrick va être prêté à l’Olympique Lyonnais au mercato hivernal. Une information confirmée ces dernières heures par la presse espagnole, pour qui ce deal est bouclé à 100% et ne fait plus aucun doute. Une bonne nouvelle pour l’OL, qui va récupérer pour six mois un numéro neuf talentueux et très prometteur, mais aussi une excellente nouvelle pour Endrick. Le site Mundiario confirme que l’avant-centre brésilien est aux anges à l’idée de quitter le Real Madrid, où il n’était plus du tout épanoui depuis plusieurs semaines.

Endrick soulagé de quitter le Real

« Endrick partage la stratégie mise en place par le club. L’attaquant estime qu’un prêt est essentiel pour gagner en confiance, retrouver le rythme et se faire remarquer en Europe pour rester dans le viseur de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du monde 2026 avec le Brésil » écrit notamment le média espagnol. Lequel précise qu'Endrick vit ce prêt à l’OL comme un énorme soulagement alors que la situation était devenue intenable pour lui au Real Madrid avec un temps de jeu quasiment réduit au néant et un épanouissement personnel proche du néant. Lyon débarque donc en sauveur pour Endrick en ce mois de janvier et il faut maintenant souhaiter que ce prêt soit favorable aux deux parties et que le Brésilien parvienne à empiler les buts en Ligue 1 lors de la seconde partie de saison.

C'est sur que c'est la periode dure mais on devrait avoir récupéré pas mal de monde et puis c'est dur pour les autres aussi, notamment les équipes qui jouent les CE.

