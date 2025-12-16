L'AC Milan attaque Lens et Lille pour la même chose

L’AC Milan pourrait perdre Mike Maignan à l’issue de la saison. Le portier international français ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat. Les dirigeants lombards ont d’ores et déjà identifié plusieurs pistes pour le remplacer.

Mike Maignan nourrit de grandes ambitions avec l’ AC Milan cette saison. Le gardien sait toutefois qu’il pourrait vivre ses derniers mois en Lombardie, en l’absence d’un accord contractuel. Courtisé, Maignan pourrait rebondir en Premier League, où sa cote reste très élevée. L’AC Milan doit donc anticiper un éventuel départ. Les pensionnaires de San Siro réfléchissent déjà à plusieurs options pour se renforcer et pourraient notamment se tourner vers la Ligue 1 pour trouver leur futur gardien.

L'AC Milan adore la Ligue 1

La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan cible en effet deux gardiens évoluant en France. Le premier est Robin Risser, qui fait le bonheur du RC Selon les informations de, l’AC Milan cible en effet deux gardiens évoluant en France. Le premier est Robin Risser, qui fait le bonheur du RC Lens cette saison. Encore sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2030, le portier de 21 ans est estimé à environ 5 millions d’euros, un montant qui pourrait néanmoins augmenter si le RC Lens poursuit sur sa lancée en Ligue 1. Le second n’est autre que Berke Özer, qui évolue au LOSC . Sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2029, il est quant à lui estimé à 10 millions d’euros.

Les deux portiers sont concentrés sur leur saison mais nul doute qu'un intérêt de l'AC Milan pour prendre le poste de numéro 1 saura les séduire même s'ils viennent à peine de rejoindre leur formation respective. Sur le plan sportif, les Lombards vont mieux et luttent pour le titre en Serie A. Le club a récemment enregistré l’arrivée de joueurs de grand talent, comme Adrien Rabiot ou encore Luka Modrić. Massimiliano Allegri a également apporté sa patte à un club qu’il connaît bien et qu’il ambitionne de replacer au sommet du football italien.