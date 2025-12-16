Le PSG paie 40 millions pour un défenseur monstrueux

Le PSG ne lâche pas Dayot Upamecano, libre en juin prochain et qui n’a toujours pas prolongé avec le Bayern Munich. L’international français a toutefois de très fortes exigences sur le plan financier.

Après avoir recruté Willian Pacho et Illya Zabarnyi ces deux dernières années, le Paris Saint-Germain espère continuer dans cette dynamique en s’offrant un défenseur central de plus l’été prochain. L’idée est de préparer la succession de Marquinhos et pour cela, le club de la capitale a identifié le joueur parfait. Le PSG rêve de s’offrir Dayot Upamecano , en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain. L’ancien roc du RB Leipzig s’impose aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste et pour ne rien gâcher, il est Français.

C’est indiscutablement la piste idéale pour Luis Campos ainsi que pour Luis Enrique, qui font de la signature de Dayot Upamecano dans la capitale un objectif prioritaire. Reste que selon les informations du journaliste Ekrem Konur, ce dossier risque de s’avérer plus onéreux que prévu. Et pour cause, Dayot Upamecano a beau être en fin de contrat, il va falloir signer un très gros chèque pour le recruter l’été prochain.

Notre confrère affirme sur son compte X que Dayot Upamecano et ses agents réclament une prime à la signature de 20 millions d’euros ainsi qu’un salaire proche de 20 millions d’euros par an. Autrement dit, le club qui veut signer l’international tricolore devra s’acquitter d’une somme flirtant avec les 40 millions d’euros pour s’attacher ses services. Des exigences financières bien trop importantes aux yeux de la direction du Bayern Munich à tel point que les négociations sont « au point mort » entre le joueur de 27 ans et le champion d’Allemagne en titre, selon le journaliste.

Une aubaine pour le Paris Saint-Germain mais aussi pour le Real Madrid, qui suit le dossier de près et qui pourrait s’imposer comme le rival n°1 du club parisien dans la course à la signature du Bavarois. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à prendre l’avantage et à convaincre Dayot Upamecano de rejoindre le club Bleu et Rouge. En bouclant un tel dossier, Luis Campos frapperait sans aucun doute un très gros coup sur le marché des transferts dans l’optique de l’été prochain.