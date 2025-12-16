psg psv les fans neerlandais interdits au parc enorme surprise iconsport 240702 0111 382530

PSG : Le Parc des Princes s'endort, les Ultras se fâchent

PSG16 déc. , 10:30
parHadrien Rivayrand
1
L'année 2025 aura été historique pour le PSG, avec un premier titre en Ligue des champions. Le Collectif Ultras Paris a encore soif de titres et prévient déjà les fans qui se rendront à l'avenir au Parc des Princes.
Le PSG va terminer une année époustouflante et a encore de grands rêves pour la suite de la saison en cours. Luis Enrique va récupérer des joueurs importants et espère que ses troupes seront épargnées par les blessures. L'entraîneur espagnol des champions d'Europe sait que le plus dur est à venir. Mais les espoirs sont grands, notamment du côté des fans du Paris Saint-Germain. Le Collectif Ultras Paris, fidèle au poste, est particulièrement fier de ce nouveau PSG made in Luis Enrique. Le CUP a tenu à le rappeler ces dernières heures via un communiqué.

Le CUP lance un message clair

Le collectif a en effet fait le bilan de l'année 2025. Beaucoup de sujets sont abordés. Et surtout, le CUP veut voir un Parc des Princes en folie en 2026 et que tout le monde joue le jeu, ce qui n'est apparemment pas toujours le cas : « Apres avoir atteint des sommets cet été, avec des ambiances incroyables au Parc comme en déplacement, des ambiances qui en auront marqué plus d'un, il nous semble essentiel de rappeler à nos membres et à tous ceux qui peuplent nos tribunes que le plus dur reste de durer. (...) Le titre européen doit nous donner des ailes, et non nous pousser à nous reposer sur nos lauriers, ni à nous embourgeoiser dans un sentiment d'arrivisme.
Nous comptons sur vous pour que le début de l'année 2026 soit à la hauteur de la renommée du Parc des Princes ».

À noter qu’en plus de cet avertissement, le CUP a réaffirmé son souhait de voir le PSG perdurer au Parc des Princes dans le futur. Du côté des points positifs, le collectif a félicité les joueurs, le staff et les dirigeants pour l’année écoulée. Conscient des défis à venir et des difficultés rencontrées à Paris en ce début de saison, le CUP promet un soutien indéfectible, peu importe les résultats.
1
